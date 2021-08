Zasa raz svet hovorí o Genie Bouchradovej: Letuška z najsexi tenistky?

Jednoducho to vie! Keď sa už zdá, že jej sláva zapadla prachom, Eugenie Bouchardová (27) dá o sebe vedieť tak intenzívne, že si hneď takmer každý pripomenie bývalú piatu tenistku sveta, no predovšetkým jej sexepíl.

Lebo Genie je, či skôr už bola (?) jedna z najkrajších tenistiek, ktorá však vždy vedela dokonale využiť svoj marketingový potenciál. Naposledy hrala v marci, potom bola zranená, no teraz sa neobjavila na tenisovom kurte, ale na palube lietadla Boening 737. Nie však v tenisovom šate, ale v uniforme letušky.

Príťažlivá Kanaďanka kývla na krátku spoluprácu s leteckou spoločnosťou Flair Airlines a objavila sa na linke z Toronta do Montrealu a všetkým cestujúcim vyrazila dych. Nielen svojim šarmom, ale aj profesionalitou, akou sa im venovala. Kým mala v Kanade stále ešte povinné rúšku ju spoznalo len zopár ľudí, no keď si ho dala dole, ozval sa potlesk a potom množstvo prosieb o spoločnú fotografiu. A to nielen od cestujúcich, ale aj od kolegov z posádky lietadla.

Genie je totiž stále nesmierne populárne najmä doma v Kanade, kde vedia o jej tenisových úspechoch. Veď v r. 2014 vyletela ako kométa, keď sa na troch grandslamoch dostala minimálne do semifinále a bola piata v rebríčku. „Som nadšená. Spoločnosť i posádka sú skvelí ľudia, ktorí robia všetko pre Kanaďanov, a to je to, čo ma zlákalo,“ prezradila tenistka, ktorá vraj ešte nepovedala posledné slovo ani s raketou v ruke.