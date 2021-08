Tréner Žiliny vidí šance proti Jabloncu vyrovnane: V čom bude mať navrch jeho tím?

Futbalisti MŠK Žilina nastúpia na 1. zápas play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) na ihrisku Jablonca s rešpektom k súperovi, ale aj vierou vo vlastné sily. Podľa trénera Pavla Staňa sú skúsenosti na strane domácich, no verí v mladícku energiu svojich zverencov. Tí sa do dejiska zápasu presunuli netradične vlakom.

"Bolo to niečo iné než zvyčajne zažívame. Myslím si však, že to bola dobrá voľba. Mali sme väčšie pohodlie než v autobuse a po ceste sme neboli až takí ´rozbití´ ako inokedy," povedal kapitán Ján Minárik.

Žilinčania by proti Jabloncu radi pokračovali v úspešnom európskom ťažení a v prípade postupu ich čaká tretia účasť v skupine v pohárovej Európe. Hlavný kormidelník "šošonov" Pavol Staňo si uvedomuje silu súpera, ktorý bude mať v prvom zápase výhodu domáceho prostredia: "Náš súper má viac tvárí. Dokáže hrať z defenzívy, ale aj priamočiaro a pressingovo. Sme pripravení na každú alternatívu a verím, že mu znepríjemníme zápas. Už sme odohrali viacero náročných duelov a myslím si, že naši hráči v nich získali sebadôveru."

Futbalisti MŠK Žilina cestovali do Česka netradične. Tréner Staňo: Časovo skoro ako do Kazachstanu Žilinčania už v prebiehajúcej sezóne EKL eliminovali gruzínsky Dila Gori, cyperský Apollon Limassol aj kazašský Tobol Kostanaj. Prehral len v odvete v Gruzínsku v 1. predkole a raz remizoval na pôde Limassolu v prvom súboji 2. predkola.

Jablonec sa do EHL presunul po vypadnutí v 3. predkole Európskej ligy po dvoch prehrách so Celticom Glasgow (2:4 d, 0:3 v). Jeho tréner Petr Rada sa uznanlivo vyjadril k sile súpera a zároveň dodal: "ale Celtic to nie je". Podľa trénera Žiliny sú šance na postup vyrovnané. "50 na 50," uviedol Pavol Staňo, ktorý na otázku na favorita zápasu odpovedal: "Záleží to od uhla pohľadu. Skúsenosti sú jednoznačne na strane domácich. Behavosť a väčšia živelnosť sú na našej."



EKL, 1. zápas play off:

štvrtok, 20.00

FK Jablonec - MŠK ŽILINA /rozhodujú: Kehlet - Hummelgaard, Sörensen/