Kam povedú kroky Cháru? Perfektná voľba do druhej obrany tohto tímu, prognózujú v zámorí

Zdeno Chára (44) stále nerozhodol o svojej budúcnosti. Bude pokračovať alebo zavesí korčule na klinec? A ak bude hrať, tak v ktorom klube?

Zdeno Chára (44) krátko po skončení sezóny vyhlásil, že preberie s rodinou čo ďalej a rozhodne o svojej budúcnosti.

Slovenský zadák má šancu v budúcej sezóne prekonať rekord legendárneho Chrisa Cheliosa a stať sa obrancom s historicky najvyšším počtom zápasov v NHL. Obrovská motivácia a predpokladá sa, že "Big Z" bude pokračovať.

V súvislosti s jeho budúcim pôsobiskom sa v zámorí spomínali Washington, Florida či New York Islanders.

Najnovšie sa objavil ďalší klub, ktorý by mohol byť potenciálnym záujemcom a zabojovať o služby Cháru.

Uznávaný zámorský expert Elliotte Friedman zo Sportsnet vo svojom podcaste 31 Thoughts vyhlásil, že záujem o Cháru by mohol mať tím St.Louis Blues.

S tým sa stotožňuje aj Ethan Carter z The Hockey Writers. „Chára by bol perfektnou voľbou k Paraykovi do druhej obrany Blues. Je to niekto, kto by mohol revitalizovať jeho hru."