Lukaku pozná číslo dresu v Chelsea: A vie, kedy zažije veľkú premiéru

Belgický futbalový útočník Romelu Lukaku absolvuje svoj debut v drese Chelsea Londýn po príchode z Interu Miláno v nedeľňajšom derby zápase proti Arsenalu.

"Pripojil som sa k tímu, ktorý je ambiciózny a hladný po víťazstvách. Už sa neviem dočkať momentu, keď do jeho hry vložím niečo vlastné," povedal 28-ročný Lukaku, ktorý nastúpi s číslom 9.



To sa uvoľnilo po odchode Tammyho Abrahama, pred ním ho v Chelsea nosili Gonzalo Higuain, Fernando Torres, Alvaro Morata či Radamel Falcao. "Som šťastný, že mám toto číslo. Teraz sa musím ukázať na ihrisku. Je čas pustiť sa do práce a nechať za seba hovoriť svoje výkony," povedal Lukaku, ktorý sa do Chelsea vrátil po siedmich rokoch.



V 1. kole Premier league pri víťazstve nad Crystal Palace ešte chýbal v zostave pre karanténu, v prvom londýnskom derby sezóny však už bude k dispozícii trénerovi Thomasovi Tuchelovi.



Lukaku bol hráč londýnskej Chelsea v rokoch 2011 - 2014, ale výraznejšie sa nepresadil. Odchod do Evertonu, dvojročná zastávka v Manchestri United a pôsobenie v Interi Miláno však "nakopli" jeho kariéru a do západného Londýna sa vrátil ako najdrahší hráč v histórii klubu. Chelsea za neho zaplatila 115 miliónov eur. "Bolo pre mňa dôležité dospieť. Myslím si, že som sa za uplynulé roky veľa o sebe naučil, viac od seba očakávam a mám vysoké nároky na vlastné výkony. Snažím sa byť kompletnejší futbalista a každý týždeň chcem byť lepší hráč ako v predošlom," povedal.