Toto určite nečakala. Celková víťazka Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach v uplynulej sezóne Petra Vlhová (26) sa môže pochváliť zjazdovkou, ktorá nesie jej meno. Je v Jasnej, je pretekárska a má číslo jeden. „Tak, a teraz už budem navždy na tejto zjazdovke, je to pre mňa veľká pocta,“ tešila sa Vlhová.

„Po dlhom rozmýšľaní, krátkej ankete a po vzore iných lyžiarskych stredísk, sme sa rozhodli jednu našu zjazdovku pomenovať po Petre Vlhovej. Vyrástla na nej a vyhrala tu aj jedno kolo Svetového pohára,“ vysvetlil predseda predstavenstva Tatry mountain resorts (TMR) Igor Rattaj.

Vlhovú tento krok, samozrejme, potešil. „Ja mám túto zjazdovku veľmi rada, je náročná a zaujímavá. No a pre mňa aj domáca a zároveň víťazná. Verím, že taký vzťah si k nej vybudujú aj tieto deti, ktoré sem dnes prišli z rôznych lyžiarskych oddielov a bude to pre ne určitá forma inšpirácie k víťazstvám. No, samozrejme, nech si ju užívajú aj bežní lyžiari,“ pokračovala Vlhová.

V Jasnej sa v marci tohto roku uskutočnil slalom aj obrovský slalom SP. Peťa bola v slalome druhá za Američankou Shiffrinovou a v obráku ukázala konkurencii chrbát. „Kedy tu opäť budú takéto preteky, nie je na mne. Je to vec veľkej diplomacie a úmornej práce. Kedy to bude, netuším. Ja by som bola veľmi rada, keby to bolo už každé dva roky,“ doplnila elitná lyžiarka, ktorej pred pár dňami padol výjazd do Argentíny. „Ideme na desať dní do Švajčiarska. Potom prídeme domov a uvidíme, aké budú podmienky a budeme sa takto motať po Európe. Kde bude naše tréningové centrum ešte nevieme, ale určite to nebude v talianskom Stelviu,“ uzavrela Vlhová.

Zjazdovka Petry Vlhovej:

štart: 1 670 m n.m.

cieľ: 1 234 m n.m.

prevýšenie: 436 m

dĺžka: 1 530 m

Premenujú lanovku?

Zopakovanie lyžiarskeho sviatku v Jasnej by bolo veľkým úspechom nielen pre slovenské lyžovanie, ale aj stredisko samotné. „Snahy o získanie pretekov Svetového pohára vo svete sú veľké. My sme zvolili takú posilnenú taktiku a usilujeme sa o to jednak stredisko Jasná, jednak stredisko v Česku Špindlerov mlyn. A chcem Petre sľúbiť, že ak ešte raz vyhrá pohár, tak po nej pomenujeme aj lanovku," dodal I.Rattaj.