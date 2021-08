Najlepšia volejbalistka za rok 2020 Nikola Radosová pred ME: TOTO je náš hlavný cieľ

Už sú v dejisku turnaja. Slovenské volejbalistky včera odleteli z Viedne do chorvátskeho Zadaru, kde ich od zajtra čaká piatykrát v samostatnej ére účinkovanie na majstrovstvách Európy. Najlepšia hráčka za rok 2020 Nikola Radosová (29) pre Nový Čas jasne vyhlásila, že cieľom tímu je postup zo skupiny do osemfinále!

Zverenky talianskeho kouča Marca Fenoglia majú za sebou naozaj poriadne dlhú prípravu na európske podujatie.

„Bola náročná, veď trvala zhruba šesť týždňov, čo bola naozaj dlhá doba. Myslím si však, že to môžeme hodnotiť pozitívne a celý tím veríme, že to prinesie aj ovocie v podobe dobrých výkonov na európskom turnaji,“ povedala na úvod pre Nový Čas skúsená smečiarka Nikola Radosová.

Slovenky pred dvomi rokmi na domácom šampionáte predvádzali famózne výkony, čím si získali aj srdcia fanúšikov. „Očakávania po domácom šampionáte budú od nás veľké a samozrejme, že hlavným cieľom je postúpiť zo šesťčlennej skupiny do osemfinále. Myslím si, že je to v našich silách a urobíme pre to maximum,“ pokračovala Nikola, ktorá vie, že už piatkový úvodný duel proti Maďarsku veľa napovie.

„Bolo by super, keby sme do turnaja vstúpili víťazne. Práve na úkor Maďariek, Švajčiarok či Bielorusiek by sme chceli postúpiť do osemfinále.“ Na otázku, či sa dievčatá počas voľna chystajú v chorvátskom Zadare aj okúpať v mori, odvetila: „To asi nebude možné, takže asi až po konci šampionátu.“

Program Slovenska v C-skupine

piatok 20. augusta o 20.15 hod.

Slovensko – Maďarsko

nedeľa 22. augusta o 17.00 hod.

Slovensko - Chorvátsko

pondelok 23. augusta o 17.15 hod.

Slovensko – Taliansko

utorok 24. augusta o 20.00 hod.

Slovensko – Švajčiarsko

štvrtok 26. augusta o 17.00 hod.

Slovensko - Bielorusko