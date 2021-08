Útočník Slovana Vladimír Weiss ml. si zahrá proti bývalému klubu: Dcérka mu prorokuje gól!

Bude mať na čo spomínať. Slovenský futbalista Vladimír Weiss ml. (31) dnes s najväčšou pravdepodobnosťou nastúpi v zostave Slovana v prvom zápase play-off EL na pôde gréckeho Olympiakosu Pireus (21.00 hod., Dajto). A práve v tomto klube odohral šikovný krídelník časť sezóny 2013/2014, pričom patril k najpopulárnejším hráčom. Na Atény nemôže zabudnúť aj preto, lebo sa mu tu v roku 2014 narodila dcérka Viktória. Tá mu na cestu do Grécka pribalila talizman v podobe kresby, na ktorej jej tatino dáva gól!

Futbalový Slovan sa dnes predstaví v prvom zápase play-off Európskej ligy proti Olympiakosu Pireus, historicky najúspešnejšiemu gréckemu mužstvu. Jednoznačným favoritom na postup do skupinovej fázy je domáci tím, belasí sa však pokúsia o zázrak, aký sa klubu podaril v roku 2019, keď rovnako v play-off EL vyradili iný grécky klub PAOK Solún. Pomôcť by im k tomu mal aj jeden z najlepších hráčov Slovana Vladimír Weiss mladší, ktorý pred pár rokmi v aténskom tíme pôsobil. V sezóne 2013/2014 v ňom odohral 24 zápasov a strelil 5 gólov. Aj počas krátkeho pôsobenia patril k najpopulárnejším hráčom klubu, keď po Argentínčanovi Saviolovi a domácemu Mitroglouovi predával najviac dresov.

Obrázok pre tatka

V januári 2014 však prekvapujúco prestúpil do katarskej Lekhwiye, v ktorej pôsobil až do svojho príchodu do Slovana v roku 2020. Na Atény bude Weiss spomínať v dobrom nielen kvôli tomu, že sa mu tam darilo, ale aj preto, že sa mu tam v marci 2014 narodila dcérka Viktória, hoci on už v tom čase pôsobil v Katare. Jeho manželka Martina však už bola vo vysokom štádiu tehotenstva, pričom v meste pod Akropolou mala svojho lekára. Dnes už sedemročná Viktória pribalila svojmu otcovi na cestu do Grécka talizman v podobe obrázka, ktorý sama namaľovala. Na ňom je jej otec, ktorý sa ocitol pred prázdnou bránkou a v podstate mu nezostáva nič iné, iba streliť gól.

Na súboje s Olympiakosom sa teší aj hlavný tréner Slovana Vladimír Weiss starší, ktorý si grécky tím želal za súpera. „Viac-menej som si ich prial. Hrával tu Vlado, narodila sa mi tu vnučka. Je to ťažký súper a veľký klub, ale teším sa,“ povedal kouč belasých.

O postup aj Žilina

Nielen Slovan sa dnes v prvom zápase play-off pobije o skupinovú fázu Európskej ligy, ale aj ďalší slovenský tím bude chcieť uspieť vo dvoch vyraďovacích zápasoch o Európsku konfederačnú ligu. MŠK Žilina si to dnes rozdá s českým Jabloncom (20.00 hod., ČT Sport), do ktorého cestovala už v utorok a netradične vlakom. Odvety oboch zápasov sú na programe budúci týždeň.