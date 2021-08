Cehlárik po prvých skúsenostiach z KHL v šoku: Toto som nezažil ani v zámorí!

Slovenský útočník Peter Cehlárik má za sebou prvé skúsenosti z KHL. Toto som nezažil ani v zámorí, hodnotí najlepší útočník tohtoročných MS v lotyšskej Rige.

Slovenský reprezentant Peter Cehlárik patril k najlepším hráčom švédskej ligy a za najlepšieho útočníka ho vyhlásili na tohtoročnom šampionáte v lotyšskej Rige.

Po zatiaľ najvydarenejšej sezóne v kariére prestúpil do ruského Avangardu Omsk. V príprave nastupoval v elitnom útoku posledného víťaza Gagarinovho pohára.

Po prvých skúsenostiach s KHL v rozhovore pre ruský Sport-Express prezradil, čo ho prekvapilo najviac.

„Počas môjho pôsobenia v Severnej Amerike bol dôraz kladený na rýchlosť a zručnosti s pukom. Každý tím ale potrebuje aj silných hráčov. Zvlášť v play -off, keď je hra agresívnejšia a fyzickejšia. V play off s toľkými veľkými chlapmi to proti nám nebudú mať ľahké. Pravdepodobne ani v AHL som nevidel tímy, ktoré majú toľko obrovských hokejistov," porovnal bývalý útočník Bostonu Bruins, ktorý by mal patriť k lídrom slovenského tímu v blížiacej sa olympijskej kvalifikácii.