Šéf Tottenhamu nedvíha telefón: Hviezdny Kane sa cíti byť oklamaný!

Prestupová sága okolo Harryho Kanea (28) je stále otvorená. Útočník Tottenhamu Hotspur má v úmysle opustiť londýnsky klub a zamieriť do konkurenčného Manchestru City. „Kohúti“ sú proti.

Podľa anglického denníka The Telegraph prezident Tottenhamu Daniel Levy prestal reagovať na telefonáty z Manchestru City, aby zabránil odchodu svojej najväčšej hviezdy. Citizens ponúkli za transfer 120 miliónov libier, čo však Levy odmietol.

S Kaneom mal údajne džentlmenskú dohodu, že klub nebude zasahovať do jeho prestupu. Všetko nasvedčuje tomu, že došlo k jej porušeniu a reprezentačný útočník sa môže cítiť oklamaný.

V jeho prípade by išlo o rekordný prestup v rámci Britských ostrovoch, ktorý drží spred pár dní Jack Grealish. Ten odišiel z Aston Villa do Manchestru City za 100 miliónov libier. Podľa The Telegraph musí klub trénera Pepa Guardiolu položiť na stôl až 150 miliónov libier, ak chce získať Kanea.

Kapitán Tottenhamu sa minulý týždeň odmietol pripojiť k mužstvu, čo malo vyznieť ako protest proti obštrukciám zo strany vedenia klubu. Nakoniec sa v sobotu do tréningu zapojil. Išlo však len o individuálny tréning, keďže bol po návrate z dovolenky na Bahamách v karanténe. Vynechal aj víkendový ligový šláger proti Manchestru City.