Zažite atmosféru Tour de France naživo: Víkend na Slovensku bude patriť cyklistike

Už len hodiny ostávajú do chvíle, keď fanúšikovia cyklistiky aj na Slovensku okúsia atmosféru legendárnych pretekov Tour de France.

Všetkým, čo cyklistiku milujú, ju priblíži unikátne podujatie určené pre verejnosť L’Etape Slovakia by Tour de France.

Séria cyklistických podujatí L´Etape sa od vzniku v roku 1993 rozšírila do mnohých krajín a cez víkend 21. a 22. augusta sa prvýkrát uskutoční aj na Slovensku. Rovnaké preteky sa v roku 2021 uskutočnia v 14 krajinách na 5 kontinentoch – okrem Slovenska ešte aj v Mexiku, Kolumbii, Brazílii, Francúzsku, Španielsku, Švajčiarsku, Česku, Rusku, Číne, Thajsku, Malajzii, Indonézii a Austrálii.

L´Etape je jediné cyklistické podujatie na svete, ktoré umožňuje pretekárom-amatérom vcítiť sa do kože jazdcov na Tour de France a zažiť súboje o umiestenie v celkovom poradí, kráľovské vrchárske či šprintérske prémie.

„Už onedlho nastane deň D, na ktorý sa všetci tešíme. Toto nádherné podujatie L’Etape Slovakia by Tour de France dokonale spája športový život s prezentáciou krajiny,“ skonštatovala na utorkovom stretnutí s médiami Katarína Bruncková štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktoré prevzalo záštitu nad podujatím a významne pomáha pri organizácii premiérového ročníka slovenskej verzie L´Etape.

Václav Mika, generálny riaditeľ Slovakia Travel: „Podporu podujatiu L’Etape Slovakia by Tour de France považujem za dobrú investíciu a propagáciu našej krajiny. Verím, že toto podujatie nebude jednorazovou akciou a udrží sa na Slovensku dlhodobo.“

Významný partner organizátorov z agentúry Be Cool, s. r. o., je takisto hlavné mesto Slovenska Bratislava, v ktorého okolí budú v nedeľu amatérski i profesionálni cyklisti súťažiť. „Bratislava je veľký podporovateľ cyklodopravy, a preto boli rôzne oddelenia magistrátu v rámci jej propagácie maximálne súčinné a nápomocné pri zabezpečovaní jedinečných pretekov L’Etape Slovakia by Tour de France,“ pripomenula Zdenka Zaťovičová, viceprimátorka Bratislavy.

Centrom podujatia je unikátna cyklistickú dedina „L’Etape Village“ pri Štrkoveckom jazere v bratislavskej mestskej časti Ružinov, kde bude štart všetkých štyroch súťaží – v sobotu 21. augusta od 9.00 h pre deti od 3 do 14 rokov na tratiach od 600 m do 2,5 km a od 15.00 h nesúťažná hobby jazda pre rodiny na 20 km, v nedeľu 22. augusta o 7.00 v kategóriách Ride na 65 km a Race na 117 km s cieľom na bratislavskej Kolibe pri televíznom vysielači Kamzík. „Sme radi, že vďaka tomuto podujatiu sa na Štrkovecké jazero do športovo-rekreačného areálu vrátil život,“ zdôraznil starosta MČ Ružinov Martin Chren.

Spoločnosť ŠKODA AUTO je už takmer dve dekády jeden z kľúčových partnerov Tour de France. Jej slovenská pobočka ŠKODA AUTO Slovensko preto nemôže chýbať ani pri pretekoch L´Etape Slovakia by Tour de France.

„ŠKODA je jedným z najväčších podporovateľov slovenskej cyklistiky, a preto nás teší, že vďaka tomuto unikátnemu podujatiu môžu fanúšikovia cestnej cyklistiky zažiť atmosféru Tour de France priamo na slovenských cestách,“ hovorí Roman Rajtár, vedúci marketingu generálneho partnera podujatia ŠKODA AUTO Slovensko. Dodal, že na bezpečnosť pelotónu bude tradične dozerať flotila vozidiel ŠKODA a návštevníkov „L’Etape Village“ na Štrkoveckom jazere čaká aj originálny špeciálne upravený elektromobil riaditeľa Tour de France Christiana Prudhomma, ŠKODA ENYAQ iV.

Ambasádormi podujatia sú slávni bratia Peter a Martin Velitsovci, účastníci Tour de France a bývalí vynikajúci cyklistickí reprezentanti. Obaja sa doň zapoja aj osobne. „Ani na chvíľu sme neváhali, keď sme dostali možnosť stať sa ambasádormi pretekov. L´Etape Slovakia by Tour de France. Je úžasné, že aj ľudia na Slovensku budú mať šancu aspoň čiastočne zažiť podobu legendárnej Tour de France a vychutnať si skvelú atmosféru. Martin pôjde dlhšiu trať a ja kratšiu,“ prezradil Peter Velits, trojnásobný svetový šampión v tímovej časovke a druhý na prestížnej Vuelte 2010.

Organizátori Tour de France prišli za Jozefom a Petrom Pukalovičovcami s ponukou zorganizovať L´Etape Slovakia by Tour de France presne pred dvoma rokmi. „To, čo bol kedysi len sen, je teraz realita,“ zdôraznil riaditeľ pretekov Jozef Pukalovič a ponúkol zaujímavé čísla týkajúce sa podujatia. Celkovo sa naň zatiaľ prihlásilo 650 jazdcov, z nich je okolo 50 zo zahraničia.

Organizátori ešte vedia prijať posledné „Last minute“ prihlášky na registračnom linku https://predpredaj.zoznam.sk/sk/registracie/letape-slovakia-by-tour-de-france-2021/.

Na štart 117-kilometrovej dlhšej trate s názvom Race sa postaví 313 cyklistov (z toho 10 žien) vrátane popredných slovenských pretekárov Rolanda Kubu (majster SR 2021 v časovke) a Martina Kostelničáka a na kratšiu 65-kilometrovú Ride sa vydá 264 (z toho 23 žien). Približne 40 percent účastníkov tvoria cyklisti z Bratislavy. Pretekárov bude na trati poháňať známa postava Tour de France – legendárny cyklistický fanúšik „Didi the Devil“.

O bohatý kultúrny program v priestore štartu v „L’Etape Village“ pri Štrkoveckom jazere sa postará Francúzsky inštitút na Slovensku na čele s riaditeľom Jeanom-Marcom Cassam Chenaiom v spolupráci s Bratislava Tourist Board. „Po oba dni bude postarané o dobrú náladu detí i dospelých,“ zdôraznil Peter Pukalovič, výkonný a marketingový riaditeľ L’Etape Slovakia by Tour de France.