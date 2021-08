Mbappé sa konečne rozhodol: TU bude pokračovať v kariére!

Koniec špekuláciám! Dlho očakávaný verdikt Kyliana Mbappého (22), kde bude pokračovať vo svojej hviezdnej kariére, je na svete. Francúzsky útočník vyhlásil, že sezónu dohrá v Paríži St. Germain. Informovala o tom španielska televízia Cadena SER.

Pod Eiffelovkou sa mu v lete budúceho roka končí zmluva a mieni ju dodržať. Nie vraj však predĺžiť o ďalších šesť rokov, ako mu to navrhuje klub. Je verejným tajomstvom, že Mbappého to najviac ťahá do Realu Madrid, ktorý bol ochotný zaplatiť za jeho tohtoročný prestup okolo 120 miliónov eur.

Takto spolu s Neymarom a novou posilou Lionelom Messim sformuje zrejme najsilnejšie ofenzívne trio na svete, ktoré bude hlavnou zbraňou PSG na ceste k vysnívanému triumfu v Lige majstrov. Mbappé žiaril v dueli 2. kola Ligue 1 proti Štrasburgu, keď pri víťazstve 4:2 raz skóroval a prihral na dva góly. Pred zápasom si však vypočul piskot a bučanie fanúšikov z tribún za to, že odmieta predĺžiť kontrakt s klubom.

Španielske noviny Marca napísali, že Real zobral na vedomie rozhodnutie francúzskeho kanoniera a svoju pozornosť zameria opäť na získanie nórskeho útočníka Erlinga Haalanda z Borussie Dortmund.