Zápas storočia číslo dva na spadnutie: Végh je pripravený, všetko je to o číslach!

Attila Végh (36) nedávno prezradil fanúšikom na sociálnych sieťach, že so ženou Natálkou čakajú ďalší prírastok do rodiny. Karlos Vémola (36) pri tejto príležitosti na sociálnej sieti zablahoželal rodine Véghových, zároveň v príspevku premostil aj k možnej odvete zápasu storočia.

"Gratulujem, na druhé bábätko bude treba viac peňazí. Takže si myslím, že odveta je na mieste," konštatoval Vémola.

Végh sa odvete nebráni, aktuálne sú však na stole dve nezodpovedané otázky, ktoré rozhodnú či ju uvidíme v najbližších mesiacoch. Prvou sú fanúšikovia, ktorých by chcel hlavne Attila vidieť na tribúnach. Druhým sú platové podmienky, o ktorých podľa Végha jeho tím s Oktagonom stále rokuje.

"Som veľmi rád, že si sa dostal k tomuto zápasu. Ja už naozaj čakám len na impulz zo strany Oktagonu, či sa to doklepne alebo nie. Dúfam, že si to obaja následne užijeme," odpovedal na instagrame Végh.

Vémola sa venuje doliečeniu zdravotných komplikácii, ktoré mu spôsobil nepríjemný stafylokok. Bývalý zápasník UFC okrem svojich problémov vidí zádrhel aj v podmienkach, ktoré si žiada oponent. Slovenský borec si podľa neho pýta astronomické čiastky, čo je dôvod, pre ktorý by sa zápas konať nemusel vôbec. O duel by bol rozhodne mimoriadny záujem. Okrem fixnej odmeny pre zápasníka, ktorá by mala byť podľa odhadov rozhodne vyššia ako 100-tisíc eur, sa Végh snaží dohodnúť si výhodné podmienky aj v zmysle bonusov. To či odvetu zápasu storočia uvidíme, sa rozhodne v najbližších týždňoch.