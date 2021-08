Slováci do Tokia s najmenšou výpravou, no s cieľom napodobniť Rio

Týždeň pred štartom 16. paralympijských hier v Tokiu prevzal predseda Slovenského paralympijského výboru (SPV) Ján Riapoš symbolickú štafetu od prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela.

Hry sa uskutočnia od 24. augusta do 5. septembra a Slovensko na nich bude reprezentovať 27 športovcov. Riapoš verí, že skromná výprava by mohla v Japonsku napodobniť úspech z Ria de Janeiro 2016, kde reprezentanti nazbierali jedenásť medailí vrátane piatich zlatých.

Predstavitelia SOŠV odovzdali svojim kolegom z SPV cenné skúsenosti, ktoré nazbierali na "pandemickej" olympiáde. Tú, rovnako ako paralympiádu, museli organizátori presunúť o rok pre koronavírus a dlho bolo otázne, či sa oboje hry vôbec uskutočnia. Nakoniec sa to podarilo za prísnych protiepidemiologických opatrení a bez divákov.

"Teším sa, že slovenská výprava prišla z OH v Tokiu s medailovými úspechmi i viacerými dobrými výsledkami. Oveľa väčšiu radosť mám z toho, že sa všetci členovia vrátili zdraví," uviedol Siekel, ktorý sa na hrách nemohol zúčastniť osobne pre zranenie oka a odtrhnutú sietnicu:

"Veľmi rád by som porozprával vlastné zážitky, žiaľ nemohol som sa zúčastniť, ale bol som v dennom kontakte s našim tímom. Vďaka práci kolegov mal pobyt výpravy v Tokiu bezproblémový priebeh. Naplnili sme náš slogan ´Sme jeden tím´ a športovci vytvorili jednu rodinu. Radi teraz odovzdávame naše skúsenosti kolegom z SPV. Verím, že im pomôžu v napĺňaní ich ambícií. Budeme paralympionikom veľmi fandiť a tešiť sa z ich úspechov a verím, že sa vrátia zdraví."

Riapoš verí, že spolupráca bude pokračovať aj naďalej: "Je to pokračovanie spájania aktivít SOŠV a SPV. Zvolením pána Siekela do funkcie sme podpísali memorandum o spolupráci, ktorá je intenzívna na dennodennej báze. Projekt Tokio všetkých presvedčil, že spájanie olympizmu a paralympizmu hlavne z celosvetového hľadiska, ale aj na Slovensku, má význam a som rád, že sa nám darí."

Šéf SPV sa predstaví ako športovec už na svojich siedmych hrách a spolu s 26 kolegami sa pokúsia naplniť nemalé medailové ambície: "Predstavíme sa vo ôsmich športoch. Drvivá väčšina z účastníkov si vybojovala miestenku vďaka výborným výsledkom na najdôležitejších svetových podujatiach a postavením v rebríčku. Aj preto opäť veríme, že nebudeme chýbať na medailových pódiách vo viacerých športoch."

Počet Slovákov na PH má podobne ako na OH klesajúcu tendenciu. V Sydney 2000 ich bolo rekordných 46, v Aténach 2004 aj v Pekingu 2008 o desať menej. V Londýne 2012 sa predstavilo 34 a v Riu 29 športovcov. Do Tokia tak ide najmenšia výprava. Najväčšie nádeje sú parastrelkyňa Veronika Vadovičová a paracyklista Jozef Metelka, ktorí budú obhajovať dve zlaté a jednu striebornú medailu. "Všetkých 27 športovcov je výborne pripravených, tím je odhodlaný urobiť maximu. Máme ambície získať minimálne 11 medailí, verím, že keď sa všetko podarí, tak to tak bude. Pevne verím, že sa vrátime na medailové pozície aj v stolnom tenise, v ktorom sme v Riu neuspeli," uviedol Riapoš, ktorý má v tomto odvetví na konte štyri zlaté a jednu striebornú medailu.

Vlajkonosičkou by mala byť Vadovičová, ktorá však priletí do Tokia v deň otváracieho ceremoniálu. V prípade potreby ju nahradí Samuel Andrejčík.

Slovensko bude bojovať aj na funkcionárskom poli. Parastolná tenistka Alena Kánová bude kandidovať do komisie športovcov MPV. "Nad kandidatúrou som rozmýšľala veľmi dlho. Vzhľadom na to, že som už jedenásť rokov členka komisie športovcov pri Medzinárodnej stolnotenisovej federácii a mám niekoľkoročné skúsenosti pri parakomisii v medzinárodných organizáciách i mimovládnych organizáciách zdravotne postihnutých, tak by som sa rada uchádzala o hlasy športovcov. Chcela by som ich zastupovať a byť mostom medzi nimi a MPV. Budem sa snažiť nájsť spoločné riešenia a zvýšiť povedomie paralympionizmu vo svete. Momentálne kandiduje 22 športovcov a bude bojovať o šesť miest v komisii," uviedla.

Predstavitelia SPV pripravili aj bohatý program pre fanúšikov. Informácie o slovenských športovcoch budú môcť sledovať na oficiálnej stránke www.paralympic.sk, na sociálnych sieťach i youtube kanáli SPV. Premiérovo bude počas hier aj vlastné štúdio Para Tokio, ktoré prinesie exkluzívne informácie priamo z Japonska každý deň od 23. augusta do 5. septembra.



Nominácia SR:

Boccia (7): Michaela Balcová, Samuel Andrejčík, Tomáš Král, Kristína Kudláčová, Rastislav Kurilák, Róbert Mezík, Martin Strehársky

Parastolný tenis (5): Ján Riapoš, Martin Ludrovský, Alena Kánová, Peter Mihálik, Boris Trávníček

Paracyklistika (4): Jozef Metelka, Patrik Kuril, Anna Oroszová, Ondrej Strečko

Paraatletika (3): Marián Kuřeja, Ladislav Čuchran, Dušan Laczkó

Paralukostreľba (3): Dávid Ivan, Marián Marečák, Marcel Pavlík

Parastreľba (3): Veronika Vadovičová, Kristína Funková, Radoslav Malenovský

Paraplávanie (1): Tatiana Blattnerová

Tenis na vozíku (1): Marek Gergely.