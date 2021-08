Zámorská MLS má novú hviezdu: Na ihrisku strávila pár sekúnd

Ešte sa nový ročník zámorskej futbalovej súťaže poriadne ani nezačal, no už má svoju hviezdu, ktorú len tak niekto neprekoná. Stal sa ním Zayed Carpenter, ktorého už pozná celý svet, hoci má len dva roky!

Drobec sa preslávil tým, že v nestráženom okamihu vyšprintoval na zelený trávnik za loptou, o ktorú tam okrem neho bojovalo zopár dospelákov... Stala sa to v inak nezaujímavom zápase Cincinnati – Orlando, ktorý sa skončil remízou 1:1.

V celom zápase zaujal naozaj len malý chlapec, no ešte viac rýchla reakcia jeho odvážnej mamy, ktorú by chcel mať aj Usain Bolt... Svoju ratolesť spacifikovala, aj keď sa pritom na tráve pošmykla, no za celú akciu si vyslúžila potlesk a slávu na sociálnych sieťach! Malý sa v jej náručí usmieval, očividne to nebol jeho prvý útek od mamy!