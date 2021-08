Ruský šampión v MMA podpísal nový kontrakt: Presedlal na iný šport

Keď sa Chabib Nurmagomedov (32) pred desiatimi mesiacmi víťazne rozlúčil so súťažnou klietkou MMA, zaprisahal sa, že sa do nej už nevráti.

Ruský šampión z Dagestanu však nevylúčil návrat do diania v inom športe, a to sa zrejme aj stane. Podpísal totiž profesionálnu zmluvu s tímom tretej najvyššej ruskej futbalovej súťaže FNL2 - FK Legion Dinamo Machačkala. Informovali o tom RT Sport a MMA Sound, upozornil na to web Sport.pl.

"O nejaký čas nás čaká dôležitá bitka a potrebujeme bojovníkov typu Chabiba," uviedli zástupcovia klubu z Machačkaly. Tou dôležitou bitkou kluboví činovníci mysleli duel 2. kola Ruského pohára proti účastníkovi najvyššej súťaže FK Ufa.

Podľa ruských zdrojov 32-ročný Nurmagomedov už niekoľko mesiacov s klubom trénoval, až sa napokon dohodli na zmluve. Údajne mal aj iné ponuky, keďže futbal mu bol odjakživa blízky a s kondíciou ako nezdolaný bojovník MMA nemá problém.

"Hrať futbal na profesionálnej úrovni je splnený detský sen. Najprv sa však musím dostať do formy, lebo tá futbalová je trochu odlišná od tej zo sveta bojových športov. Futbal je kráľ športových odvetví, hrá sa na celom svete. Prvýkrát som ho vážne zaregistroval v roku 1998, keď hral Real Madrid s Juventus Turín vo finále Ligy majstrov. Pamätám si Mijatoviča ako strelil gól z ofsajdu, ale aj tak sme zvíťazili," vravel Nurmagomedov a doplnil, že je veľký fanúšik Realu Madrid.

"Je to môj vysnený klub, ale celkovo mám vo futbale prehľad. Rozprával som sa už so šéfom UEFA Aleksanderom Čeferinom, portugalským futbalistom Cristianom Ronaldom či majiteľom klubu Paríž Saint-Germain Nasserom Al-Khelaifim," prezradil Nurmagomedov.

Ruský bojovník MMA sa vlani v októbri rozlúčil s oktagonom ako nezdolaný šampión. Súboj s Američanom Justinom Gaethjem na turnaji UFC 254 v Abú Zabí v SAE ukončil technickou submisiou už v 2. kole a profesionálnu bilanciu v upravil na 29:0. Podľa viacerých indícií to bol posledný súboj Nurmagomedova v súťažnej klietke.