Novinár vytočil Naomi Osakovú: Po jeho otázke z tlačovky odišla

Opäť dala o sebe vedieť. Nie však na kurte, ale na tlačovej konferencii. Japonská tenistka Naomi Osaková (23) na turnaji v Cincinnati opustila po výmene názorov s novinárom tlačovú konferenciu.

Druhá hráčka sveta, ktorú reportér obvinil, že s médiami hovorí, len keď jej to vyhovuje, sa po chvíli pred žurnalistov vrátila.

Osaková pred French Open vyvolala rozruch úmyslom bojkotovať médiá kvôli duševnému zdraviu. Po kritickej reakcii okolia sa po postupe do druhého kola rozhodla z turnaja odstúpiť a uviedla, že od svojho triumfu na US Open v roku 2018 trpí depresiami. Tentoraz ju na tlačovej konferencii pred vstupom do turnaja v Cincinnati jeden z miestnych reportérov obvinil, že keď sa jej to hodí, tak z médií strach nemá.

"Keď hovoríte, že kvôli vám nie som šialená, tak o čom to svedčí," odpovedala v slzách Osaková. "Od mladosti sa o mňa médiá zaujímajú aj kvôli môjmu pôvodu," povedala tenistka s japonsko-haitskými koreňmi.

"Nemôžem za to, že keď niečo napíšem na twitter alebo poviem, tak z toho sú hneď články a tak. Snažím sa prístup vybalansovať, ale zatiaľ som neprišla na to, ako," dodala. Organizátori potom tlačovú konferenciu prerušili. Naomi sa po krátkej prestávke pred novinárov vrátila a zodpovedala na ďalšie otázky. Jej agent Stuart Duguid neskôr vo vyhlásení pre agentúru Reuters novinárov z Cincinnati Enquirer ostro skritizoval.

"Jeho správanie ukázalo, prečo sú vzťahy hráčov s médiami v poslednej dobe tak napäté. Každý, kto to počul, musí súhlasiť s tým, že jeho tón bol nesprávny a jeho jediným cieľom bolo ju zastrašiť. Bolo to odporné správanie," vyhlásil.