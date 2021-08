Federer ide na tretiu operáciu pravého kolena: Koniec sezóny či kariéry?

To prvé áno, ale to druhé rozhodne nie. Aspoň to tvrdí legendárny švajčiarsky tenista Roger Federer (40), ktorý na svojom instagramovom profile oznámil, že jeho pravé koleno potrebuje tretiu operáciu.

„S lekármi som absolvoval mnoho vyšetrení a povedali mi, že musím ísť na operáciu. Urobím to. Viac týždňov budem nosiť barly a mesiace nebudem môcť hrať,“ oznámil Federer, ktorý verí, že koniec kariéry ešte nie je v hre. „Dúfam, že sa budem môcť vrátiť. Ale súčasne som realista a viem, že v tomto veku je zložité znovu sa podrobiť operácii. Zákrok je nevyhnutný, pretože chcem ostať zdravý a neskôr normálne chodiť,“ dodal dvadsaťnásobný grandslamový šampión, ktorý sa tento rok vrátil na kurty po ročnej pauze. Od marcového návratu odohral len päť turnajov a jeho najlepším výsledkom bolo wimbledonské štvrťfinále.