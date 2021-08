Peter Privara je zhrozený z počtu kolízií áut s cyklistami: Vodiči sa vyhrážajú a nadávajú!

Situácia je vážna! Narastajúci počet kolízií áut s cyklistami, či už na tréningu alebo dokonca priamo počas pretekov, nenechal chladným ani šéfa Slovenského zväzu cyklistiky Petra Privaru (61). Ten apeluje primárne na nezodpovedných a agresívnych vodičov, ktorí by mali čo najskôr zmeniť svoje správanie.

Na Slovensku sme v poslednom období zaznamenali až dva prípady, keď profesionálneho cyklistu zrazilo počas tréningu auto. Pre jedného z nich sa to, nanešťastie, skončilo tragicky. Minulý týždeň zase obleteli cyklistický svet správy z Rumunska, kde dokonca auto skrížilo cestu pelotónu priamo počas pretekov.

„Takmer vždy sa nájdu vodiči, ktorí mnohé veci nerešpektujú. Vidíme to aj na klasických cestách, kde sa niektorí z nich správajú vyslovene agresívne. Výsledok je potom taký, že sa niečo takéto stane aj počas podujatia, kde je všetko poriadne označené a zabezpečené,“ povzdychol si Privara v rozhovore pre Nový Čas.

„Zo skúseností u nás viem povedať, že pokiaľ nestojí na ceste organizátor v uniforme, tak šoféri nič nerešpektujú. Veľakrát títo dobrovoľníci však ani len nechcú ísť na križovatku, nakoľko ich vodiči častujú vulgarizmami. V niektorých prípadoch hrozia aj fyzickým napadnutím,“ dodal šokujúco Privara, ktorý je z celej situácie mimoriadne nešťastný.

„Je smutné, že v dnešnej dobe k takýmto kolíziám dochádza. O to viac, že o podujatiach je vždy dostatok informácií, či už v rádiu, televízii, tlači, na sociálnych sieťach... Všetci vedia dopredu, kade pôjde pelotón, no napriek tomu sú vodiči nezodpovední. Doplatia na to však cyklisti. Je mi z toho naozaj smutno,“ uzavrel Privara.