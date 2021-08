Jamajka na OH nie je len atletika a boby: Táto sexi gymnastka ohúrila Tokio

Keď sa povie Jamajka, väčšine svetovej populácie zíde na um rum. V športových súvislostiach to už dávno nie je len Usain Bolt a jeho atletickí nasledovníci, či jamajskí bobisti. V Tokiu bola magnetom objektívov športová gymnastka (!) z tejto karibskej krajiny.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Veru, kráska menom Danusia Francisová (27) bola v rade šťúplych pretekárok neprehliadnuteľná. A to nielen preto, že má to, čomu sa hovorí krv a mlieko!

Rodáčka z britského Coventry si totiž priamo v Tokiu pretrhla predný krížny väz na ľavom kolene. Niekto iný by možno odstúpil zo súťaže, ale nie Danusia. Odcvičila všetko, čo s obviazaným kolenom mohla, no aj tak skončila posledná.

„Ale môžem povedať, že som štartovala na olympiáde,“ vyhlásila hrdo, no s dávkou trpkosti v hlase. Tú spôsobuje spomienka na obdobie pred OH 2012 v Londýne... Vtedy bola v reprezentácii Veľkej Británie, ale ušlo sa jej len miesto náhradníčky... „Nikdy som nesnívala o medailách, ale chcela som žiť v olympijskej dedine, stretávať iných športovcov. A to sa mi podarilo,“ dodala gymnastka, ktorej sexepíl neunikol pozornosti tým, ktorí na každej olympiáde volia missku. Jamajčanka sa v niekoľkých rebríčkoch dostala do elitnej desiatky.