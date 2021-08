Bartoša pripravil o možný hetrik VAR: Pridlhé čakanie na verdikt

V prvých troch kolách svojho premiérového ročníka medzi elitou futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš podľa predpokladov počítali len inkasované góly, nie body.

Po prehrách so Slovanom Bratislava (1:4), FK DAC 1904 Dunajská Streda (1:3) a FC Spartak Trnava (0:4) sa s nulou na konte bodov a so skóre 2:10 krčili na dne tabuľky Fortuna ligy. Lenže prišlo štvrté kolo a Liptáci sa dočkali nielen prvého bodu, ale aj víťazstva. A to dokonca nad vtedajším lídrom tabuľky a pohárovou Európou ošľahanou Žilinou. V popradskom NTC vysokého favorita zdolali 2:1 (0:1). Zatiaľ čo Žilina klesla z prvého na tretie miesto v tabuľke, Liptovský Mikuláš poskočil z dvanástej na jedenástu priečku.

Hostia viedli od 35. min po premenenom pokutovom kope Patrika Mysloviča, ale dva zásahy Richarda Bartoša zo 68. a 75. min znamenali trojbodový obrat pre domácich. "Veľmi si vážime toto víťazstvo, lebo je to prvá výhra Liptovského Mikuláša v najvyššej súťaži. Je to o to krajšie, že sme zdolali súpera, ktorý je momentálne najlepší na Slovensku a je na víťaznej vlne. Dokonca sme zápas otočili, čo je ešte cennejšie,” cituje Richarda Bartoša denník Šport.

Dvadsaťdeväťročný útočník strelil svoj prvý gól v zápase už v 51. min, keď po centrovanej lopte na tretí pokus prepasíroval loptu za chrbát 19-ročného Ľubomíra Belka. Hra pokračovala a až po bezmála siedmich minútach sa lopta vrátila zo stredového kruhu späť pred bránku, lebo VAR neuznal gól pre postavenie mimo hry. Bartoš si napravil chuť o pár minút neskôr, keď jeho volej skončil v sieti.

"Priznávam, mal som zlé tušenie, keď sa išiel riešiť VAR. Mal som pocit, že som bol v ofsajde. Už predtým som však mal dvakrát skórovať. Dal som gól až do tretice, ale mal som naozaj pocit, že už to bolo z ofsajdu. Bolo mi však trochu divné, že sa to skúmalo až o 6-7 minút,” čudoval sa Bartoš.

V nadstavenom čase ho obrala o možný hetrik žrď domácej bránky, keď jeho zakončeniu v dobrej šanci chýbali milimetre. "Keby sa mi podaril hetrik, asi by som si trochu priplatil do kasy. Dôležité je, že sme vyhrali," dodal pre Šport.

Tréner MŠK Žilina Pavol Staňo po postupe do play-off v Európskej konferenčnej lige urobil veľké množstvo zmien. V základnej zostave sa v Poprade predstavili iba dvaja hráči zo štvrtkového základu - Enis Fazlagič a Matúš Rusnák. Aj hráči tzv. druhého sledu však mohli a mali zdolať nováčika. V priebehu druhého polčasu Staňo poslal na ihrisko aj svojich najlepších futbalistov na čele s Vahanom Bichachčjanom, ale ten videl v poslednej štvrťhodine dve žlté a tým aj červenú kartu.

"Nezaslúžili sme si vyhrať. Hoci domáci neboli o triedu lepší, v našej hre boli veľké nedostatky. Mrzí ma, že sme nehrali to, čo sme si povedali. Neplnili sme to a boli sme potrestaní. Niekedy je dobré dostať facku, aby sme neuleteli," skonštatoval Pavol Staňo. "Pred zápasom som cítil z chlapcov elán. Dostal som otázku, či sme schopní Žilinu zdolať a povedal som, že tomu verím. Myslím si, že sme vyhrali zaslúžene," zhodnotil tréner Liptovského Mikuláša Marek Petruš.