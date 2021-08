Finty Jakuba Grigara na ceste za striebrom z Tokia: Rituál s čajom a budíček o tretej

Poodhalil svoju 13. komnatu. Drina, dôslednosť, cieľavedomosť, chuť do tréningu, vyvážená strava - to sú atribúty každého špičkového športovca. Ak sa k tomu pridá okrem šťastia aj niečo navyše, úspech je zaručený.

Vodný slalomár Jakub Grigar (24) sa na ceste za olympijským striebrom v Tokiu pripravoval pred odletom aj do bodky premyslenou prípravou na zmenu časového pásma. Medzi jeho ranné rituály však patrí aj príprava čaju matcha!

V hlavnom meste Japonska je o sedem hodín viac ako v Bratislave. Jakub máva budíček pravidelne nastavený na 6.30 hod. To už je v Tokiu pol druhej popoludní... V rámci boja proti „jet lagu“, teda komplikácii spôsobenej narušením biorytmu pri dlhších cestách lietadlom, sa niekoľko týždňov pred odletom do Japonska nastavoval na miestny čas a každý deň uberal 15 minút. „Tesne pred odletom som tak vstával o 3.00 hod. ráno a spať som chodil ešte za svetla,“ prezradil pre redbull.sk. Úspešný športovec má však aj iné triky, aby bol po celý deň fit. Deň začína kašou a prípravou a konzumáciou japonského nápoja - čaju matcha. Následnú rozcvičku si spestruje počúvaním rockovej hudby. „Na ráno pasuje aj Johny Cash,“ vysvetlil Grigar, ktorý hrá na gitare a zopár ich má aj vo svojej zbierk

Varí a pečie

Grigar patrí medzi mužov, ktorí sa radi zvŕtajú v kuchyni. „Veľmi rád varím a nájdem si na to čas aj medzi tréningmi, je to pre mňa zároveň aj forma relaxu. Je veľmi dôležité, aby som mal kvalitnú stravu, takže aj preto sa často snažím navariť si sám. Mám to celé pod kontrolou a viem presne, koľko sacharidov, bielkovín aj tukov si do stravy dávam,“ vysvetlil Jakub.