Držiteľka veľkého glóbusu Petra Vlhová: Čo prezradila o vzťahu s Michalom?

Je v jednom kole. Najlepšia svetová zjazdárka súčasnosti Petra Vlhová (26) si v rozbehnutej letnej príprave našla čas na stretnutie s fanúšikmi. V piatok v Liptovskom Mikuláši im ukázala Veľký krištáľový glóbus a ďalšia akcia ju čaká v stredu v Jasnej.

Elitná lyžiarka pre Nový Čas prezradila, ako je spokojná s novým trénerom, aké má ciele pre olympijskú sezónu a nevyhla sa ani otázke na svoje súkromie!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako to máte s voľnom a takými akciami, aká bola v Mikuláši?

- Voľno teraz nemám a všetko podriaďujem tréningu a vo chvíľach medzitým sa môžem zúčastniť na takých akciách. Ďalšia bude v stredu v Jasnej. Nikdy to nie je na úkor tréningu. Tento rok som si v letnej príprave pridala ešte kolieskové lyže a korčule a raz som bola aj na kajaku.

Ste spokojná s letnou prípravou, zaskočilo vás niečo?

- S letnou prípravou som začala už v máji a finišujem v septembri. Dopriala som si dve dovolenky, no a teraz poriadne zarezávam, aj kondične, aj technicky. Každý mesiac, aj v lete, som na snehu, či už v Taliansku alebo vo Švajčiarsku. Bola som aj v hale v Litve. Mali sme teraz odísť do Argentíny, no pre pandémiu to padlo.

Od začiatku mája spolupracujete s novým trénerom Maurom Pinim. Bol to po vašej supersezóne dobrý krok?

- Ja sa veľmi teším, som rada, že som urobila takéto rozhodnutie. Je to dobré pre celý tím a navzájom vychádzame veľmi dobre. Je to úplne inak ako s bývalým trénerom.

Na aké disciplíny sa zameriate v novej sezóne?

- Je to slalom obrák, paralelný slalom, nejaký zjazd, super-G, ale určite nepôjdeme všetky preteky. Značka lyží zostáva, samozrejme, rovnaká, teraz budeme ešte niečo dolaďovať. Vymenili sme aj servisáka, je to Bruno Grandi, a zmeníme aj našu základňu v Taliansku. Ešte mám vlastnú fyzioterapeutku. Je to úžasné, keď aj po tréningu sa o mňa postará. Celá príprava sa zameriava na kvalitu, lebo už mám dosť odlyžované.

Čo je v tejto sezóne prioritou - zimné olympijské hry alebo Svetový pohár?

- Samozrejme, Hry v Pekingu, ale tie sú až vo februári, dovtedy je to Svetový pohár. Takže najprv sa sústredíme na sveťák. A urobíme všetko pre tie najlepšie výsledky.

Sledovali ste aj OH?

- Všetko som sledovala a mám radosť z úspechov našich športovcov. No bez divákov to je úplne iné. Dúfam, že ďalšiu sezónu budú fanúšikovia na svahu.?

Ako to je s vaším súkromím, ste vo vzťahu s priateľom Michalom šťastná?

- Momentálne som veľmi šťastná a spokojná a robím to, čo ma baví!