Škrtel spečatil prestup do Trnavy ročnou zmluvou: Neprišiel som zbohatnúť

Súčasťou futbalovej Fortuna ligy je odvčera najväčšia hviezda jej histórie. Obranca Martin Škrtel (36) podpísal ročnú zmluvu so Spartakom Trnava. Do malého Ríma prichádza 104-násobný bývalý reprezentant, ošľahaný bojmi v ruskej, anglickej či tureckej lige.

So službami skúseného stopéra stúpnu aj ambície trnavského tímu, ktorý už vypadol z pohárovej Európy.

Škrtel dávnejšie avizoval, že v prípade návratu domov bude hrať iba za Spartak Trnava alebo AS Trenčín. „Nečakal som taký záujem a vytrvalosť Trnavy. Dva roky sme boli v nepretržitom kontakte. Som rád, že Spartak neodradilo ani zranenie, ktoré ma postihlo v závere minulého roka. To všetko ma ešte viac ubezpečilo v tom, že je to správna voľba,“ povedal Martin na tlačovej konferencii pred ligovým duelom Trnava – Zlaté Moravce.

Trnava môže hrať o titul

Minulý týždeň naznačil, že ešte nie je celkom zdravotne v poriadku. Aj preto sa jeho debut v drese Spartaka nateraz odkladá. „Nie je to stopercentné, ale stav sa lepší deň čo deň. Nohu čoraz viac zaťažujem. Posledné tri týždne som trénoval dvojfázovo. Čas návratu sa blíži. Už ho nerátam na týždne, je to otázka dní,“ potešil priaznivcov Spartaka.

Škrtel si roztrhol achilovku koncom decembra v zápase Basaksehir – Kasimpasa. S rekonvalescenciou začal v Turecku, potom sa presunul na Slovensko. „Čakal som sedem mesiacov. Nechcel by som nič zbytočne urýchliť. Verím, že zvolíme správny postup a čo najskôr sa pripojím k mužstvu.“ Zápasy Trnavy sledoval aj v krajine polmesiaca. Podľa neho si Spartak kladie vždy len tie najvyššie ambície. „Mužstvo má takú silu, že si môže trúfať aj na majstrovský titul. Urobím maximum, aby som mu pomohol k naplneniu cieľov.“

Už sa teší na Slovan

Škrtela teší, že si po dlhom čase zahrá aj ligu pred slovenskými fanúšikmi. Doteraz ho vídali iba počas reprezentačných duelov. Finančné detaily jednoročného kontraktu handlovský rodák neprezradil. „Neprišiel som sem zbohatnúť, alebo zarobiť horibilné sumy. Neprestupujem iba kvôli môjmu menu. Chcem podávať výkony, ktoré presvedčia trénera i fanúšikov,“ zdôraznil Martin.

Koučovať ho bude Michal Gašparík, ktorý je starší iba o tri roky. Skúsený obranca v tom žiaden problém nevidí. Dokonca si spomína na ich vzájomný ligový súboj, keď hral ešte v drese Trenčína a Gašparík za Trnavu. „Vek nie je problém. Z mojej strany je tam rešpekt.“ Už sa nevie dočkať pikantných súbojov so Slovanom, do ktorého sa pred časom vrátil jeho bývalý spoluhráč z repre Vlado Weiss mladší.