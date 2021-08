Egyptský faraón opäť zažiaril: Mohamed Salah vytvoril nový rekord v Premier league!

Nový ročník, starý Salah alebo egyptská rozprávka pokračuje. Mohamed Salah spolu so svojimi spoluhráčmi vstúpili do úvodného ročníka Premier league správnou nohou.

Na pôde staronového účastníka, Norwichu zvíťazili hladko 0:3. O réžiu zápasu sa postaral najmä Egypťan, ktorý mal prsty vo všetkých troch góloch. Na dva nahral a jeden sám strelil.



Zaujímavosťou z tohto zápasu je fakt, že Mohamed Sala sa stal vôbec prvým hráčom v histórii anglickej súťaže, ktorému sa podarilo streliť gól v úvodnom zápase v piatich, po sebe idúcich sezónach.



V sezóne 2017/2018 sa mu to podarilo proti Watfordu, kde dnes pôsobí slovenský záložník Juraj Kucka. O rok neskôr to bolo proti West Hamu, následne proti Norwichu. Minulý rok sa presadil v konfrontácii s Leedsom, no a v tej aktuálnej to bolo opäť proti Norwichu.