Messi si užil privítanie pred priaznivcami PSG, Mbappé zariadil triumf a zožal piskot

Argentínčan Lionel Messi si pred sobotňajším duelom 2. kola francúzskej Ligue 1 2021/2022 medzi Parížom St. Germain a Racingom Štrasburg (4:2) užil predstavenie pred zaplneným Parkom princov.

Zatiaľ však iba v civile. Tridsaťštyriročný rodák z Rosaria pred niekoľkými dňami ukončil kapitolu v španielskom FC Barcelona a upísal sa francúzskemu gigantovi.

V zápase nenastúpil, no prítomnému davu adresoval aspoň niekoľko slov. „Cítim sa šťastný a nadšený, že som tu. Veľmi sa teším na novú etapu a dúfam, že si túto sezónu užijeme a bude to skvelý rok,“ skonštatoval Messi podľa webu denníka AS.

Šesťnásobný najlepší svetový futbalista v uvoľnenej nálade sledoval stretnutie z tribúny po boku dobrého kamaráta - Brazílčana Neymara, pričom si viackrát vypočul skandovanie svojho mena. Z hľadiska si konfrontáciu so Štrasburgom pozreli aj ďalšie nové prírastky do kádra Parížanov - španielsky obranca Sergio Ramos a taliansky brankár Gianluigi Donnarumma.

Hviezdou parížskeho mužstva bol Kylian Mbappé, ktorý zaznamenal zásah na 2:0 a prihral na dva góly. Napriek tomu si pred úvodným hvizdom vyslúžil od vlastných fanúšikov piskot a bučanie. Časť priaznivcov PSG mu dala najavo, čo si myslí o jeho neochote podpísať s klubom novú zmluvu. Mbappého súčasný kontrakt s Parížanmi platí iba do 30. júna 2022 a špekuluje sa o jeho možnom odchode do španielskeho Realu Madrid.