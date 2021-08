Takto to dopadne, keď sa stretnú dvaja babráci: Sledujte, aký kuriózny gól sa podarilo streliť Rodákovmu spoluhráčovi!

Okrem popredných súťaží odštartovali aj tie nižšie. V druhej anglickej najvyššej lige na seba narazil domáci Huddersfield s čerstvým vypadlíkom z Premier league, Fulhamom.

Hoci bola výhoda domáceho prostredia na strane Huddersfieldu, za favorita zápasu sa považoval jednoznačne Fulham. A už v deviatej minúte to potvrdil spoluhráč Mareka Rodáka, Aleksandar Mitrovič, ktorý otvoril skóre.



Na tom by nebolo nič zvláštne, komická je celá situácia, ktorá gólu predchádzala. Približne v strede ihriska sa domáci hráč rozhodol zahrať loptu až k vlastnému brankárovi. No pod tlakom mu poslal loptu, akú by mal problém spracovať aj útočník, nie to ešte brankár.



Hoci lopta šla mimo brány a vlastný gól teda nehrozil, brankár chcel zabrániť darovanému rohovému kopu, preto chcel loptu spracovať. To sa mu relatívne aj podarilo, no nasledoval odkop z prvej, ktorý ťarbavo poslal tri metre pred seba, kde bol rozbehnutý Mitrovič.



V čase, keď na Srba letela lopta sa nešťastne pošmykol, no lopta ho trafila dostatočne dobre na to, aby sa odrazila do brány. Akcia to bola teda komická, no s efektívnym výsledkom. Fulham napokon zdolal Huddersfield vysoko 1:5. Slovák Marek Rodák sledoval svojich spoluhráčov iba zo striedačky.