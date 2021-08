Juraj Kucka debutoval v Premier league: Dostal žltú kartu a po jeho striedaní Watford takmer stratil víťazstvo!

Slovenský futbalista Juraj Kucka absolvoval v drese Watfordu úspešný debut v najvyššej anglickej súťaži.

Nováčik Premier League zdolal v sobotnom domácom stretnutí 1. kola Aston Villu 3:2. Kucka hral do 69. minúty. V 23. minúte videl žltú kartu.



Watford si vypracoval rozhodujúci náskok už v prvom polčase, keď sa v 10. minúte presadil Emmanuel Dennis a v závere aj Ismaila Sarr. Po zmene strán pridal poistku striedajúci Cucho, ktorý skóroval takmer ihneď po príchode na ihrisko. Hostia dokázali skorigovať vďaka Johnovi McGinnovi, v nadstavenom čase duelu ešte premenil penaltu Danny Ings, ale na vyrovnanie už Aston Ville nezostal čas.



Úspešný vstup do sezóny mala Chelsea. Na svojom ihrisku zdolala Crystal Palace 3:0 vďaka presným zásahom Marcosa Alonsa, Christiana Pulisica a Trevoha Chalobaha.



Víťaznú premiéru zažil aj tréner Rafael Benitez na lavičke Evertonu. Jeho zverenci síce prehrávali po prvom polčase so Southamptonom 0:1, ale v druhom dejstve otočili gólmi Richarlisona, Abdoulaya Doucoureho a Dominica Calverta-Lewina na 3:1.

PL 1. kolo:

FC Burnley - Brighton & Hove Albion 1:2 (1:0)

Góly: 2. Tarkowski - 73. Maupay, 78. Mac Allister



FC Chelsea - Crystal Palace 3:0 (2:0)

Góly: 27. Alonso, 40. Pulisic, 58. Chalobah



FC Everton - FC Southampton 3:1 (0:1)

Góly: 47. Richarlison, 76. Doucoure, 81. Calvert-Lewin - 22. Armstrong



FC Watford - Aston Villa 3:2 (2:0)

Góly: 10. Dennis, 42. Sarr, 67. Cucho - 70. McGinn, 90.+7 Ings (z 11 m)

/J. Kucka (Watford) hral do 69. min a v 23. videl ŽK/



Leicester City - Wolverhampton Wanderers 1:0 (1:0)

Gól: 41. Vardy



Manchester United - Leeds United 5:1 (1:0)

Góly: 30., 54. a 60. Fernandes, 52. Greenwood, 68. Fred - 48. Ayling