Je hrdý na to, odkiaľ pochádza. Hokejový útočník Matthew Knies (18) sa narodil a vyrastal vo Phoenixe.

Obaja jeho rodičia však pochádzajú z Bratislavy, do USA sa presťahovali predtým, ako sa Matthew narodil. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, čo pre neho znamenajú jeho korene, ale aj to, že by sa reprezentácii Slovenska na medzinárodných súťažiach vôbec nebránil!



Aké to boli pocity, keď ste sa nedávno dozvedeli, že si vás v druhom kole draftu NHL vybralo Toronto?

- Je to veľká pocta, o niečom takomto snívate od detstva. Korčuľovať som začal už ako trojročný. Išiel som v šľapajach môjho staršieho brata, ktorý sa venoval hokeju. Sledoval som aj veľa zápasov Coyotes, keďže som vo Phoenixe vyrastal. Do hokeja som sa skrátka hneď zamiloval. Navyše mi už v mladom veku bolo jasné, že mám talent, a že hokej je niečo, čomu by som sa mohol venovať profesionálne.

Aký ste typ hráča?

- Veľký a šikovný. Snažím sa využívať svoju veľkosť v môj prospech. Navyše mám klamlivú strelu, ktorá dokáže zmiasť brankárov. Mojou najväčšou ambíciou je úspešná kariéra v NHL a zisk Stanleyho pohára.

Je o vás známe, že máte silné slovenské korene. Čo to pre vás osobne znamená?

- Obaja moji rodičia vyrastali v Bratislave. Zo Slovenska vlastne pochádza celá moja rodina. Som za ňu veľmi vďačný. U nás doma je neustále počuť slovenčinu. Je skvelé, že mám slovenské korene, som na to hrdý.

Máte obľúbené slovenské jedlo alebo tradíciu?

- Napríklad Vianoce doma oslavujeme v tradičnom slovenskom duchu. Čo sa týka jedla, tak najobľúbenejšie sú, samozrejme, halušky.

Ako opisujete vlasť svojich rodičov priateľom v USA?

- Je to ťažké, veľa vecí nevedia dobre pochopiť. Moja stará mama však často varí slovenské jedlá, moji americkí kamaráti ich milujú. Niektorí z nich Slovensko dokonca navštívili aj osobne, veľmi sa im tu páčilo. Je to krásna krajina. Občas sa ich dokonca snažím naučiť aj nejaké slová po slovensky.

Nerozmýšľali ste o tom, že by ste v budúcnosti Slovensko aj reprezentovali?

- Keď som bol malý, tak som pár týždňov hral za slovenský tím na turnaji v Quebecu. Určite by som SR veľmi rád reprezentoval, aj keď to zrejme momentálne nie je možné, keďže nemám slovenský pas. Tejto myšlienke som však naklonený. Na svoje korene som patrične hrdý, rovnako aj na to, odkiaľ pochádzajú moji rodičia.

Sú u nás krajšie dievčatá ako v Amerike?

- O tom by som určite nepochyboval.

