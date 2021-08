Vlhová ukázala Veľký krištáľový glóbus a krstila miestnu špecialitu: Petra prezradila, čo jej pred pretekmi hovoria rodičia!

Potešila rodákov! Najlepšia zjazdová lyžiarka uplynulej sezóny Petra Vlhová (26) si v piatok v Liptovskom Mikuláši vyslúžila dlhotrvajúci potlesk.

Slovenská reprezentantka ukázala fanúšikom Veľký krištáľový glóbus za celkové víťazstvo vo Svetovom pohári,„Doteraz ma to veľmi mrzí, že som sa s vami nemohla podeliť o tú veľkú radosť, no situácia bola taká, aká bola, a nebolo to možné.prihovorila sa Vlhová svojim priaznivcom.

Spolu s predstavením Veľkého krištáľového glóbusu Peťa prišla pokrstiť aj Liptovské droby, čo je typické regionálne jedlo. „Samozrejme, že som ich jedávala a mám ich veľmi rada. No teraz som sa ich musela vzdať kvôli prísnemu režimu mojej prípravy. Dnes si ich dám, ale veľmi tajne. Potom si to však v rámci letnej prípravy oddriem. Tréningy mám nastavené na tú najväčšiu záťaž a tak aj doplnkové športy, ktoré mám rada. Taký futbal, jazda na motorke, vodné lyže, len veľmi na to nemám čas,“ pokračovala elitná lyžiarka.

Na pódium Peťu prišli podporiť aj jej najbližší. „Podporujú ma vždy a v každej chvíli. Bez nich, aj keby som mala akýkoľvek talent, by som nič nedosiahla. Pre mňa je rodina najviac.“ Mama Zuzka prezradila, čo dcére hovorí pred pretekmi: „Peťuška, len pomaly, nemusíš byť vždy prvá.“ A otec Igor to doplnil: „Buď najrýchlejšia a vyhraj.“ „A ja si mám potom z toho vybrať,“ smiala sa Peťa a zobrala si na ruky svojho najväčšieho miláčika, neterku Lujzu. "Toto je môj najväčší miláčik a snažím sa, aby som s ňou mohla byť čo najviac.“