Brankár Martin Chudý po odchode zo Zabrze: Trnava? Určite nie, ťahá ma to do zahraničia!

Brankár Martin Chudý (32) urobil krok do neznáma. V Zabrze mu v júni vypršala zmluva.

Górnik prišiel s návrhom predĺženia i jej mierneho zvýšenia, no Slovák sa rozhodol po dvaapolročnom pôsobení v klube dobrovoľne skončiť. Odvtedy je bez práce, pripravuje sa individuálne a čaká na ponuku. Na sklonku kariéry by sa ešte rád pozrel do zahraničia.



V Górniku bol pritom jedným z pilierov tímu. „Mal som rozrobené niečo iné. Najmä v Turecku, no nevyšlo to. Odchodom som trochu riskoval, ale po predchádzajúcich úspešných sezónach sa chcem posunúť vyššie. V hre bolo viacero tureckých klubov z prvej i z druhej ligy, ale tie medzitým vyriešili svoj brankársky post. Trh je stále otvorený,“ povedal Chudý pre Nový Čas.

Poliakov jeho odchod prekvapil i zamrzel. Počas angažmánu bol totiž spoľahlivou jednotkou a medzi tri žrde nepustil nikoho. „Za celý čas som nevynechal ani jediný ligový zápas. Skončil som na čísle 84, ktoré som nosil aj na drese. Vytvoril som dobré vzťahy aj s fanúšikmi. Bol som i kapitánom. Na účinkovanie v Górniku mám len pekné spomienky.“ Ponuky z Grécka Martin odmietol. Boli na rovnakej úrovni, aké mal v Poľsku. Nepochodili u neho ani bulharskí záujemcovia. „Komunikácia s manažérmi stále prebieha. Najviac ma to ťahá do Turecka. Uspokojilo by ma finančne i kvalitatívne. Cítim, že by to bol dobrý krok vpred. Potrebujem však aj trochu šťastia. Výhodou môže byť, že by ma získali zadarmo,“ vraví Martin.

Chudý získal pred tromi rokmi majstrovský titul so Spartakom Trnava. Návrat na slovenské trávniky ho neláka. „Teraz ešte nie. Mám jednu z posledných šancí dostať sa do zahraničia. Možno si nájdem klub až v zime, možno vôbec nie. Čas ukáže.“ Býva neďaleko malého Ríma, ale na zápase Spartaka ešte nebol. „Odrádzajú ma opatrenia. Nie som očkovaný. Za testy sa mi platiť nechce. Nielen mne,“ dodal Chudý.