Futbalová legenda sa vracia na naše trávniky po 17 rokoch: Škrťo si však na svoju premiéru musí počkať

Splnil, čo už dlhšie naznačoval! V prípade návratu do slovenského futbalu sú v hre iba dva kluby – Spartak Trnava alebo AS Trenčín.

Skúsený obranca Martin Škrtel (36) ich spomenul pred rokmi pri otázke, kde bude hrávať na sklonku bohatej kariéry. Teraz je všetko jasné. Bývalý 104-násobný slovenský reprezentant podpíše dnes ročný kontrakt s Trnavou.



Letnú prestupovú bombu avizoval začiatkom týždňa pre Nový Čas jeho manažér Karol Csontó. „Už dolaďujeme iba detaily, takže v priebehu tohto týždňa by sa všetko malo papierovo dotiahnuť a kontrakt podpísať.“ Reakcia Škrtela prišla okamžite. A bola prekvapujúca, keďže slová svojho manažéra nepotvrdil.

„Prvou podmienkou, aby som sa s niekým dohodol, je to, aby som bol zdravý. A to nie som. Nie som pripravený. Nie je to také horúce. Nie je to téma najbližších dní, že by som mal podpisovať zmluvu. Či už s Trnavou, alebo s niekým iným,“ povedal hráč pre Sportnet. Nečakaný pingpong ukončil oznam Spartaka o dnešnom podpise zmluvy, ktorý bude vysielať na oficiálnom klubovom youtube kanáli.

Trnava dnes hostí vo4. kole Fortuna ligy ViOn Zlaté Moravce (18.00). Hodinu pred výkopom príde štvornásobný najlepší futbalista Slovenska už v spartakovskom drese pozdraviť fanúšikov priamo z ihriska. Kedy si pripíše v jeho farbách aj premiérový štart, je zatiaľ otázne. Handlovský rodák si stále doliečuje achilovku, ktorá mu praskla koncom minulého roka počas ligového súboja Basaksehir – Kasimpasa. Po vážnom zranení angažmán v tureckom klube predčasne ukončil. Škrtel sa vracia na slovenské ligové trávniky po 17 rokoch. Úspešnú kariéru rozbiehal v Trenčíne, odkiaľ ako dvadsaťročný prestúpil do Zenitu Petrohrad.