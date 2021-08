Messi o nadchádzajúcej Lige majstrov: Čo, ak PSG narazí na Barcelonu?

Šialenstvo ohľadom Messiho prestupu do PSG sa začína pomaly, ale isto normalizovať. Najväčšie otázky ako plat, spoluhráči či Argentínčanov debut sú už zodpovedané.

No čo by pre Messiho znamenalo prípadný duel medzi PSG a Barcelonou? V minulosti sme zažili už množstvo zápasov, v ktorých nastúpil hráč proti svojmu bývalému klubu. Tu sa však bavíme o potenciálnom zápase, na ktorý bude svet a história futbalu spomínať dlhé dekády.



„Na jednej strane by to bolo veľmi pekné, dúfam že už aj s fanúšikmi. Na druhú stranu, bolo by to naozaj zvláštne hrať doma v inom drese. Ale všetko je možné, uvidíme,“ skonštatoval Messi.