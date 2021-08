TOTO sa len tak nevidí: Americká tenistka predviedla nehoráznu drzosť

Zápas s Gruzínkou Gorgodzeovou prerušili kvôli obrovskej horúčave. Keď sa obe hráčky vrátili na kurtu rozohrať, aby mohli pokračovať v zápase, prišlo zo strany americkej tenistke k prekvapujúcemu správaniu, ktoré zaskočilo súperku, fanúšikov i komentátora.

Coco sa síce postavila na opačnú stranu kurtu, ale loptičky ktoré na ňu posielala 129. hráčka sveta ju absolútne nezaujímali. Loptičky odvracala iba tak, oblúčikom, do siete a navyše ľavou rukou, pričom neurobila ani krok. Vrcholom bolo, keď loptičku odpálila ležérne mimo kurt.

"To je neuveriteľné. Coco sa vôbec nechce rozohrávať," hlásil šokovaný komentátor zápasu. "V živote som nič podobné nevidel," doplnil. Vandewegheová napokon v treťom sete za stavu 1:1 na sety zápas vzdala.

Vandeweghe being her petulant self and refusing to do a proper warmup. No idea how she didn’t get defaulted for this. pic.twitter.com/SFxQg40Biu