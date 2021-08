Skokanka do vody Oliveirová si Brazílčanov neudobrila: V Riu sexuálny škandál, v Tokiu totálny výbuch

Foto

Tak veľmi si chcela udobriť fanúšikov! Jedna z najatraktívnejších športovkýň Brazílie, skokanka do vody Ingrid Oliveirová (24), ktorá sa pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro preslávila sexuálnym škandálom, chcela v Tokiu zaujať inak. No nevyšlo to, v skokoch z desaťmetrovej veže sa nedostala ani do semifinále...