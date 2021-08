Sebavedomý kouč Petr Rada: Pred barážou posiela takýto odkaz do Žiliny

Sebavedomie mu nechýba! Tréner futbalistov Jablonca Petr Rada (62) poslal do Žiliny sebavedomý odkaz.

Jeho zverencov čaká play off Európskej konferenčnej ligy proti Žiline. A kouč českého tímu sa slovenského súpera nebojí.

"Keď naši hráči aj napriek prehre 0:3 videli, že sa s Celticom dá hrať, tak si myslím, že by sme sa Žiliny nemali báť," povedal Rada novinárom po zápase s Celticom Glasgow. Jeho tím po prehrách 2:4 a 0:3 ukončil svoje účinkovanie v Európskej lige, šancu na skupinovú fázu má ešte v Európskej konferenčnej lige.

Žilinčania zdolali v odvete 3. predkola Európskej konferenčnej ligy Tobol Kostanaj hladko 5:0 a v baráži o skupinu ich čaká práve Jablonec.

"Nechcem súpera nijako podceňovať, určite to bude silný protivník, ale Celtic to nie je. Proste si to so Žilinou rozdáme," dodal Rada.

Jablonec v úvode sezóny nemá práve najlepšiu formu. V piatich súbojoch tejto sezóny vyhral len raz, doma s Baníkom Ostrava (1:0). Prvý zápas so Žilinou (19. auguste) odohrá Jablonec na domácej pôde.