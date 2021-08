Marek Hamšík po postupe Trabzonsporu: Teší sa na AS Rím a Mourinha

Slovenský futbalista Marek Hamšík (34) mal veľkú radosť z postupu Trabzonsporu do play off Európskej konferenčnej ligy.

Turecký tím po domácej remíze 3:3 v úvodnom zápase 3. predkola uhral nerozhodný výsledok 1:1 aj v odvete na pôde nórskeho Molde FK. O postupe rozhodol až v jedenástkovom rozstrele, v ktorom uspel 4:3.

"Máme veľkú radosť po postupe," uviedol pre svoj oficiálny web 34-ročný reprezentačný kapitán, ktorý hral v odvete do piatej minúty predĺženia. V úvode stretnutia mal prvú veľkú šancu, keď loptu po jeho hlavičke zastavilo brvno domácej brány.

"Škoda, že sme víťazstvo neustrážili v riadnom hracom čase. Veľmi veľa sa predlžovalo, dostali sme gól z poslednej akcie, v siedmej minúte nadstaveného času. Našťastie sme potom zvládli jedenástkovú lotériu a postúpili sme. Je to super, budúci týždeň nastúpime proti AS Rím, ktorý vedie Jose Mourinho. No najprv nás čaká úvodný súboj v tureckej lige. Po náročnom zápase v Molde sa musíme dať rýchlo dokopy, lebo v pondelok hráme na ihrisku Malatyasporu," poznamenal Hamšík, ktorý prišiel do Trabzonsporu po krátkom pôsobení v IFK Göteborg, kde sa rozohrával pred EURO 2020.