Plzeň ušla hrobárovi z lopaty, Žilina sa o účasť v Európskej konferenčnej lige pobije s Jabloncom!

Futbalisti Viktorie Plzeň sa prebojovali do play off Európskej konferenčnej ligy.

Vo štvrtkovej domácej odvete 3. predkola vyradili The New Saints 4:1 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako v riadnom hracom čase zvíťazili 3:1 a v predĺžení gól nepadol. Český klub otočil prehru 2:4 z Walesu, postupovú jedenástku premenil slovenský stredopoliar Miroslav Káčer, ktorý nastúpil v 113. minúte.



Z postupu sa tešil aj Marek Hamšík, Trabzonspor však naň takisto potreboval až jedenástkový rozstrel. Duel s Molde FK sa skončil 1:1 po riadnom hracom čase i predĺžení, v rozstrele triumfoval turecký klub 4:3. Slovenský stredopoliar hral do piatej minúty predĺženia. Slask Vroclav v základnej zostave s brankárom Matúšom Putnockým a ofenzívnym stredopoliarom Róbertom Pichom nezvládol odvetu na ihrisku Hapoelu Beer Sheva, keď po domácej výhre 2:1 prehral v Izraeli vysoko 0:4.



Postup si vybojoval FK Karabach. V prvom zápase s AEL Limassol remizoval 1:1 a dlho to vyzeralo tak, že nerozhodne sa skončí aj odveta, no domácich spasil v 87. minúte striedajúci Brazílčan Kady. V drese hostí odohral celý zápas slovenský ľavý obranca Róbert Mazáň.



Hráči KuPS Kuopio zvíťazili na ihrisku FC Astana 4:3 a s celkovým skóre 5:4 sa prebojovali do ďalšej fázy. Fínsky klub potiahol hetrikom brazílsky útočník Rangel, ktorý nastúpil v 46. minúte a tri góly stihol streliť za necelú polhodinu.



Futbalisti Celticu Glasgow postúpili do play off Európskej ligy UEFA 2021/2022. Vo štvrtkovej odvete 3. predkola zdolali FK Jablonec hladko 3:0 a na nadviazali na triumf 4:2 z prvého duelu na severe Čiech. Jablonec sa presunul do play off Európskej konferenčnej ligy, kde sa o postup do skupiny stretne s MŠK Žilina. Úvodný súboj odohrá MŠK 19. augusta na pôde súpera, o týždeň neskôr absolvuje domácu odvetu.



Futbalisti arménskeho FK Alaškert postúpili do play off Vo štvrtkovej domácej odvete 3. predkola zvíťazili 3:2 po predĺžení nad kazašským Kajratom Almaty. O skupinu El budú bojovať v dvojzápase s Glasgowom Rangers.



Žaligiris Vilnius prehral doma so slovinskou Murou 0:1 a vypadol, v jeho drese naskočil do hry v 58. minúte slovenský útočník Jakub Sylvestr.



odvety 3. predkola EKL 2021/2022:

Viktoria Plzeň - The New Saints 3:1 pp (3:1, 0:1), 4:1 v jedenástkovom rozstrele

Góly: 56. Bucha, 85. Chorý, 90.+1 Beauguel - 4. Robles

/prvý zápas 2:4, postúpila Plzeň/

/M. Káčer hral od 113. min, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) bol na lavičke náhradníkov/



Anderlecht Brusel - FK Laci 2:1 (1:0)

Góly: 32. Amuzu, 72. Verschaeren - 85. Lushkja

/prvý zápas 3:0, postúpil Anderlecht/



FC Kodaň - Lokomotiv Plovdiv 4:2 (3:1)

Góly: 11. a 20. Diks, 40. Biel, 48. Daramy - 30. Iliev, 86. Salinas

/prvý zápas 1:1, postúpila Kodaň/



Feyenoord Rotterdam - FC Luzern 3:0 (2:0)

Góly: 9. a 34. Jahanbakhsh, 48. Sinisterra

/prvý zápas 3:0, postúpil Feyenoord/



Olimpija Ľubľana - FC Santa Clara 0:1 (0:0)

Gól: 73. Costa

/prvý zápas 0:2, postúpila Santa Clara/



NK Rijeka - FC Hibernian 4:1 (1:0)

Góly: 36. Pavičič, 68. Abass, 73. McGinn (vlastný), 90.+3 Bušnja - 56. Magennis. ČK: 67. McGregor (Hibernian) po 2. ŽK

/prvý zápas 1:1, postúpila Rijeka/



Teuta Drač - Shamrock Rovers 0:2 (0:1)

Góly: 20. a 62. Gaffney

/prvý zápas 0:1, postúpil Shamrock/



Velež Mostar - IF Elfsborg 1:4 (0:2)

Góly: 81. Georgijevič - 3. a 52. Frick, 16. a 48. Okkels. ČK: 90.+2 Georgijevič (Mostar)

/prvý zápas 1:1, postúpil Elfsborg/



FC Bazilej - Újpest Budapešť 4:0 (2:0)

Góly: 21. Males, 45.+2 Stocker, 71. Arthhur, 90. Petretta

/prvý zápas 2:1, postúpil Bazilej/



FC Fola/Esch - Linfield Belfast 2:1 (0:0)

Góly: 69. Correia Mendes, 90.+3 Parreira (z 11m) - 90. Roscoe

/prvý zápas 2:1, postúpila Fola/



Rubin Kazaň - Raków Čenstochová 0:1 pp (0:0)

Gól: 111. Gutkovskis. ČK: 106. Samošnikov (Kazaň)

/prvý zápas 0:0, postúpil Raków/



Molde FK - Trabzonspor 1:1 pp (1:1, 0:0), 3:4 na 11 m

Góly: 90.+7 Sigurdarson - 57. Edgar Ie

/prvý zápas 3:3, postúpil Trabzonspor/

/M. Hamšík (Trabzonspor) hral do 95. min/



Hammarby IF - Čukarički Belehrad 5:1 (3:0)

Góly: 12. Jeahze, 26. a 72. Selmani, 44. Paulsen, 67. Swedberg - 64. Ndiaye

/prvý zápas 1:3, postúpilo Hammarby/



Hapoel Beer Sheva - Slask Vroclav 4:0 (2:0)

Góly: 2. a 54. Ansah, 7. Safuri, 82. Shviro

/prvý zápas 1:2, postúpil Hapoel/

/R. Pich odohral a M. Putnocký (obaja Slask) odchytal celý zápas/



PAOK Solún - Bohemians Dublin 2:0 (2:0)

Góly: 4. Schwab, 28. Biseswar

/prvý zápas 1:2, postúpil PAOK/



RFS Riga - KAA Gent 0:1 (0:0)

Gól: 73. Okumu

/prvý zápas 2:2, postúpil Gent/



FC Astana - KuPS Kuopio 3:4 (2:0)

Góly: 4. a 58. Barseghjan, 41. Ajmbetov - 53., 61. a 74. Rangel, 77. Ikaunieks

/prvý zápas: 1:1, postúpilo Kuopio/



FK Bodö/Glimt - FK Priština 2:0 (1:0)

Góly: 18. a 78. Botheim

/prvý zápas 1:2, postúpil Bodö/Glimt/



FK Karabach - AEL Limassol 1:0 (0:0)

Gól: 87. Kady

/prvý zápas 1:1, postúpil Karabach/

/R. Mazáň (Limassol) odohral celý zápas/



odvety 3. predkola EL 2021/2022:

Celtic Glasgow - FK Jablonec 3:0 (1:0)

Góly: 26. a 55. Turnbull, 73. Forrest

/J. Považenec (Jablonec) do 88. min./

/prvý zápas 4:2, do play off postúpil Celtic/



FC St. Johnstone - Galatasaray Istanbul 2:4 (1:1)

Góly: 37. Cipe (vlastný), 90.+4 O´Halloran - 30. Diagne, 64. Aktürkoglu, 70. Feghouli, 90.+2 Kilinc

/prvý zápas 1:1, do play off postúpil Galatasaray//



Anorthosis Famagusta - Rapid Viedeň 2:1 (1:0)

Góly: 45.+1 Lafferty, 88. Rousias - 64. Kara

/prvý zápas: 0:3, do play off postúpil Rapid/



Žalgiris Vilnius - NŠ Mura 0:1 (0:1)

Gól: 12. Kous

/J. Sylvestr (Žalgiris) nastúpil v 58. min./

/prvý zápas 0:0, do play off postúpila Mura/



HJK Helsinki - Neftči Baku 3:0 (0:0)

Góly: 60. a 90. Ro. Riski, 46. Ri. Riski

/prvý zápas 2:2, do play off postúpil HJK/



FK Alaškert - Kajrat Almaty 3:2 pp (2:2, 1:1)

Góly: 43. a 50. Embalo, 104. Glišič - 45.+1 Abiken, 61. Šušenačev, ČK: 62. Poljakov, 92. Abiken (obaja Kajrat)

/prvý zápas 0:0, do play off postúpil Alaškert/