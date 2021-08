Spanilá jazda Žiliny pokračuje: Šošoni v odvete rozstrieľali kazašský Tobol a zahrajú si o skupinovú fázu!

Futbalisti MŠK Žilina postúpili do play off Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtkovej domácej odvete 3. predkola zdolali Tobol Kostanaj vysoko 5:0 po tom, ako v úvodnom stretnutí v Kazachstane uspeli 1:0.

V prvom dueli zvíťazil škótsky klub v Česku 4:2, protivníka hostil v odvete od 20.45 SELČ. Úvodný súboj odohrá MŠK 19. augusta na pôde súpera, o týždeň neskôr absolvuje domácu odvetu.Žilinčania vstúpili do odvety s jednogólovým náskokom z prvého zápasu na pôde súpera a doma ho mohli hneď na začiatku zdvojnásobiť. Kaprálik sa v rýchlom protiútoku prepracoval až do šestnástky, kde prihral Jibrilovi, ktorý trafil žrď.Ofenzívny nápor MŠK pokračoval a v 14. minúte už priniesol gólové vyjadrenie aj zásluhou individuálnej kvality Ďuriša, ktorý spoza šestnástky skóroval do horného rohu bránky. Po vyše polhodine hry ubránili Žilinčania ojedinelý útok hostí a okamžite sa vydali do rýchlej kontry, na jej konci osamotený Kaprálik neprekonal Mokina. To sa však v 41. minúte podarilo Rusnákovi, ktorý si prebral loptu na pravom krídle, v šestnástke si zasekol protihráča a krížnou strelou ľavačkou zvýšil vedenie.V druhom polčase sa Žilina nemusela ponáhľať smerom dopredu, Kostanaj si držala na dištanc kombináciami a keď to bolo potrebné, aj pozorne bránila. Po ďalšom protiútoku pridala tretí zásah, tesne pred šestnástkou si prevzal loptu Bičachčjan a namieril presne k žrdi. Ďuriš sa po prihrávke Bičachčjana nepresadil, no náskok zveľadil v 81. minúte striedajúci Slebodník, ktorý výstavnou strelou spoza šestnástky zužitkoval kombinačnú akciu a zveľadil skóre na 4:0., keď prízemnou umiestnenou strelou spoza pokutového územia stanovil výsledok na 5:0.64. a 90.+1 Bičachčjan, 14. Ďuriš, 41. Rusnák, 81. Slebodník. ŽK: Anang, Kaprálik - Valiullin, Jovančič, Malij. Rozhodovali: Beaton - McFarlane, Mulvanny (všetci Škót.), 2227 divákovPetras – Rusnak, Minarik, Kiwior, Anang (71. Sluka) – Gono (84. Mráz), Fazlagič (71. Slebodník), Bičachčjan – Kapralik (71. Goljan), Jibril (78. Jambor), DurisMokin – Malij, Maročkin, Amanovič – Kairov (68. Mirošničenko), Tagybergen (68. Manzorro), Jovančič, Valiullin – Tošič, Brigido (54. Mužikov), Sergejev