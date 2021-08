Od decembra bol bez futbalu: Búrlivák Diego Costa sa pokúsi o reštart kariéry v tomto klube!

Pamätať si ho môžeme skôr pre jeho miestami až zákerné správanie na ihrisku, než gólové hody.

Búrlivák Diego Costa si naposledy obliekol dres v decembri, keď pôsobil v Atléticu Madrid. Jeho odchod z klubu je dodnes spájaný s konfliktmi, ktoré v klube spôsobil.



Odvtedy sa po ňom akoby zľahla zem. Španielovo meno začalo médiami opäť rezonovať len prednedávnom, keď sa špekulovalo, kde môže rodený Brazílčan zakotviť. Pôvodne to mal byť turecký Besiktas Istanbul, no rokovania údajne zlyhali na prestrelených platových požiadavkách zo strany hráča.



Následne sa Costovo meno spájalo s portugalskou Benficou Lisabon, no ani tento klub sa nestal jeho novým zamestnávateľom. Svet najnovšie obletela správa o tom, že Diego napokon zakotví v Brazílii, kde už čoskoro podpíše ročnú zmluvu s Atleticom Mineiro. Platovo si príde na 2,6 milióna eur. Podobný kontrakt podpísal ešte pred Costom aj Brazílčan Hulk.



Pre Slovákov sa s Costom azda najviac spája konflikt z čias, kedy tento útočník pôsobil v Chelsea Londýn. Konkurenčný dres z mesta Beatles obliekal ešte Martin Škrtel. Vo vzájomnom stretnutí si Costa vyšliapol na Martina, čo vyústilo do slovnej potýčky.