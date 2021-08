Stane sa Messiho nástupcom? Mladá hviezda Barcelony zarezáva, ako nikto iný!

Stále iba osemnásťročný, no pred sebou má sľubnú kariéru.

Pedri je vychádzajúca hviezda svetového futbalu, ktorú objavila Barcelona. Len pre porovnanie, Pedri odohral v uplynulej sezóne 37 zápasov za Kataláncov. Toľko stretnutí v rámci ligy neodohral ani Neymar v PSG za štyri roky svojho pôsobenia v Paríži.



Pedri si po skončení sezóny plnil reprezentačné povinnosti ako na majstrovstvách Európy, tak aj na olympiáde v Tokiu. Po takejto vyťaženosti mu klub na čele s trénerom Koemanom ponúkol dvojtýždňové voľno. To však mladý Španiel odmietol so slovami, že letnú prestávku nepotrebuje a do tímovej prípravy pred novou sezónou sa mal zapojiť dnes.