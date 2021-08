Americká cyklokrosárka mala pozitívny test na doping, trest jej ukončil kariéru: Pofidérne sú najmä okolnosti prípadu

Americká cyklokrosárka Katie Comptonová akceptovala štvorročný trest za doping.

Antidopingová agentúra USA (USADA) uviedla, že štyridsaťdvaročná pretekárka mala pozitívny mimo súťažný test na anaboliká vlani 16. septembra. Od tohto dátumu je v platnosti aj jej trest.



Comptonová plánovala ukončiť kariéru po domácich MS v cyklokrose, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29. a 30. januára 2022 v Arkansase. "Táto správa prichádza s veľkým zármutkom a je to najhorší spôsob, ako ukončiť moju kariéru. Vždy som bola čistá športovkyňa, som hrdá na to, čo som dosiahla. Bola som opatrná pri tom, čo som si dávala do tela obzvlášť po tom, čo som mala počas celého života také zdravotné problémy," uviedla v stanovisku.,



Comptonovej vzorku moču analyzovali špeciálnou metódou, ktorá dokáže rozlíšiť medzi anabolickými androgénnymi steroidmi, ktoré telo prirodzene produkuje, a zakázanými anabolickými látkami cudzieho pôvodu. "Vlani v septembri som odovzdala USADA vzorku, ktorá bola negatívna a dokonca nebola ani atypická. Túto správu mi oznámili ako vždy prostredníctvom listu. Rovnaké listy som dostávala po každom teste za uplynulých 19 rokov. Vo februári 2021 som sa dozvedela, že rovnaká vzorka zo septembra bola znovu analyzovaná pre nezrovnalosti v biologickom pase a bola pozitívna na anabolický steroid. Bola to pre mňa zdrvujúca správa, keďže som nikdy úmyselne alebo vedome do svojho tela nedala takú látku," uviedla Comptonová, ktorá po pozitívnom výsledku testu prišla o štyri víťazstvá a všetky výsledky zo sezóny 2020/21.



"Napriek tomu, že som chcela v marci ukončiť kariéru, cítila som potrebu očistiť moje meno a reputáciu. Najala som si právnika a snažila som sa zistiť, ako sa látka dostala dpo môjho tela, ale nepodarilo sa mi nájsť odpoveď," citoval ju portál cyclingnews.com.



Comptonová je pätnásťnásobná majsterka USA a na MS získala štyri strieborné a jednu bronzovú medailu. Počas celej kariéry vystupovala proti užívaniu zakázaných látok.