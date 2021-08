Gól roka na Slovensku? O takúto bombu sa postaral Andrej Ivan z piatoligových Šurian

Andrej Ivan (36) sa hneď v úvodnom kole piatej ligy postaral o poriadnu dávku pozornosti.

Jeho tím, ŠK Šurany privítali na domácej pôde OŠK Dolný Ohaj. Hostia sa hneď v úvode stretnutia postarali o vedúci gól z pokutového kopu. Prípadnú stratu bodov nedopustil práve Andrej, ktorý sa rozhodol, že zápas vezme do vlastných rúk.



V 37. minúte sa postaral o gól, ktorý môže bezkonkurenčne ašpirovať na gól roka. Hráči Šurian nedokázali nájsť dieru v obrane hostí, preto si len takticky prihrávali na súperovej polovici. Lopta sa v tom dostala na nohu Andreja, ktorý približne tri metre spoza stredového kruhu vypálil na bránu.



Krásna tiahla strela napokon skončila v sieti. Spočiatku tejto strele diváci veľkú váhu nepripisovali, možno ani sám strelec neveril, že mu to padne. Andrej sa v samom závere postaral o víťazný gól z pokutového kopu a tri body tak ostali "doma".



Andrej Ivan tak po prvom zápase drží krok s ostatnými strelcami súťaže, keď sa v tabuľke najlepších útočníkov delí o prvé miesto s ďalšími piatimi strelcami. Jeho výstavný gól sa dostal aj do známej relácie v rámci športových správ na Markíze s názvom "frajer na záver".