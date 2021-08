Dcéra rockera má olympijské striebro: Bruce Springsteen je hrdý na svoju Jessicu

Doma spôsobila riadny rozruch! Vraj ešte väčší, ako keď otec spustí tú svoju slávnu muziku, prezradila Jessica (29), dcéra rockovej legendy Brucea Springsteena (71), ktorá získala olympijské striebro v tímovej súťaži v jazde na koni.

„Naše spojenie videohovorom bolo jedno veľké hučanie,“ povedala sympatická športovkyňa so štýlovou prezývkou „Born to Jump“ (Narodená pre skok), ktorá je odkazom na najslávnejšiu otcovu pieseň Born in the USA (Narodený v USA).

Jessica bola najskôr sklamaná z toho, že sa nedokázala kvalifikovať do finále skokov jednotlivcov na svojom koni Donovi Juanovi van de Donkhoevovi. Vynahradila si to v tímovej súťaži, v ktorej Američanky zdolali Švédsko v rozoskakovaní, ktoré zvládla práve ona najlepšie.

„Nedokázala som toho veľa rozoznať, čo vykrikovali. Bola tam iste celá rodina, všetci boli takí nadšení,“ pokračovala sympatická Jessica, ktorá musela o miestenku do Tokia bojovať dlho a urputne s ďalšími tromi krajankami.

„O tom som odmalička snívala. Pre toto som tvrdo makala,“ dodala dcéra slávneho otca, ktorá bola nadšená aj preto, že úspech dokázala s obľúbeným koníkom, ktorý utrpel v roku 2016 vážne zranenie a mnohí ho už odpisovali.

Jej úspech nie je dielom náhody. Prvého koňa dostala v šiestich rokoch a žije a trénuje v New Jersey na rodinnej farme, ktorá sa venuje chovu koní.

Nie je prvá

Springsteenová nie je prvou jazdkyňou na koni so slávnymi rodičmi, ktorá súťažila na olympijských hrách. Princezná Anne, dcéra kráľovnej Alžbety II., reprezentovala Britániu na OH 1976 v Montreale a Annina dcéra Zara Tindallová získala na OH 2012 v Londýne striebornú medailu v individuálnej súťaži.