O Eriksena prejavil záujem klub, z ktorého ako mladý vyletel do sveta: Dánsky futbalista sa po kolapse na ME bude liečiť pol roka!

Osem týždňov od kolapsu, ktorý vyrazil dych celému svetu, dostal dobrú správu.

Záujem o dánskeho futbalistu Christiana Eriksena (29) podľa holandského portálu telegraaf.nl prejavilDánsky futbalista už vie, že to nebude milánsky Inter aj so Slovákom Milanom Škriniarom. Nedovoľujú to totiž talianske predpisy, ktoré zakazujú klubom štart hráčov s implantovaným defibrilátorom.Inter na sociálnych sieťach uviedol, že Eriksen je v excelentnom fyzickom i psychickom stave. „Bude pokračovať v rehabilitačnom programe, ktorý vedú dánski lekári v Kodani,“ napísal Inter na twitteri.

Eriksena podľa aktuálnych odhadov čaká ešte najmenej šesťmesačná pauza. Musí chodiť na pravidelné vyšetrenia, pri ktorých sa má o. i. zistiť, či bude potrebovať voperovaný defibrilátor, alebo sa bez prístroja, strážiaceho činnosť jeho srdca, v budúcnosti zaobíde. Kým Inter Miláno vyhlásil, že si počká na výsledky týchto vyšetrení, Ajax sa ozval, že svojho odchovanca prijme s otvorenou náručou, či už bude mať kardioverter - defibrilátor, alebo nie.

Bude druhý?

Ak by sa správy o záujme Ajaxu potvrdili, stal by sa holandský veľkoklub zvláštny aj tým, že by mal v kádri dvoch futbalistov s voperovaným kardiostimulátorom! Okrem Christiana Eriksena ho tiež má holandský reprezentant Daley Blind (31). Ten ho dostal v decembri 2019, keď mu po kolapse v pohárovom dueli s Valenciou na srdci diagnostikovali menšie nedostatky.