Nechutný záver zápasu v Českom pohári: Fanúšikovia rasisticky urážali legionára z Konga, ten následne zaútočil na jedného z nich!

Stredajší duel 1. kola Českého pohára vo futbale medzi domácim Slavičínom a Frýdkom-Místkom mal mimoriadne nechutný záver.

Súboj sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2 a v predĺžení domáci viedli 3:2. V 109. minúte sa po druhej žltej karte porúčal pod sprchy jeden z hosťujúcich hráčov, no vzápätí dostal červenú kartu aj ďalší futbalisti hostí Bidje Manzia - legionár z DR Kongo. Duel sa skončil triumfom domácich 3:2 po predĺžení a postúpili do ďalšej fázy súťaže.

Futbalista čiernej farby pleti ju dostal za napadnutie jedného z fanúšikov v hľadisku. Podľa správy na webe iDnes.cz Manzia "vybuchol" po rasistických urážkach od domácich fanúšikov. "Na Manziho bol faul. Keď ležal na zemi, jeden z divákov na neho zakričal: 'Vstávaj ty čierna opica.' Nevedel, kto to vraví, ale vstal, zamieril k zábradliu a trafil prvého človeka. Urazil ho pán, čo stál za ním. Viem presne, o koho išlo. Mal so sebou deti a povedal som mu, že im nedáva veľmi pekný príklad, ako sa správne správať. Nevedel, čo povedať. Neviním ostatných divákov, bol to skrat jedinca," povedal pre Deník.cz náhradný brankár Frýdku-Místku Josef Květoň a doplnil: "Bidje je dobrý a pokorný chalan, čo sa snažiť naučiť sa češtinu, chce zapadnúť. Nie je to klasický zahraničný hráč, ktorý sem príde zarobiť si peniaze a na ostatné kašle. Preto ma mrzí, ako to dopadlo a že to neuniesol."



Dvadsaťšesťročný útočník z DR Kongo si v blízkej budúcnosti pravdepodobne istý čas do lopty nekopne. Od disciplinárky totiž môže očakávať poriadny trest. Zástupcovia oboch klubov by sa mali na jej rokovanie dostaviť počas budúceho týždňa.