Majiteľ Paríža SG má jasný cieľ: K Messimu priviesť ďalšiu hviezdu

Dvaja odvekí súperi v jednom tíme? Sen mnohých futbalových fanúšikov sa možno stane realitou.

Majiteľ futbalového klubu Paríž Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi by rád doviedol pod Eiffelovku k čerstvej posile Lionelovi Messimu (34) aj Cristiana Ronalda (36).

Podľa španielskeho denníka AS, ktorý informáciu priniesol, stojí všetko na transfere Kyliana Mbappého. Tomu sa končí zmluva v roku 2022 a mladíka spájajú s odchodom do Realu Madrid. Podľa denníka AS má byť práve Potugalčan Ronaldo náhradou za Mbappého.

Parížu sa príchodom Messiho, ktorý sa pripojil k hviezdam ako Neymar, Mbappé, DiMaría, Verratti, Navas či letným posilám Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum či Sergio Ramos, podarilo vytvoriť mužstvo snov, ktoré už teraz pripomína najlepšiu jedenástku na svete. Prípadný kontrakt s Ronaldom by bol čerešničkou na torte, o akej sa málokomu sníva.