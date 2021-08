Ľudovít Klein odhaľuje doteraz nepoznané okolnosti: Keby UFC o tom vedelo, nepustilo by ma do zápasu!

Historicky prvý slovenský bojovník v UFC Ľudovít Klein prezrádza doteraz nepoznané okolnosti, ktoré predchádzali jeho prvej prehre v organizácii. Keby o tom UFC vedelo, nepustilo by ho do zápasu!

Ľudovít Klein sa stal historicky prvým slovenským bojovníkom, ktorý sa dostal do najprestížnejšej MMA organizácie na svete UFC.

Vo svojej premiére expresne rýchlo porazil Shanea Younga. V druhom zápase čelil Američanovi Michaelovi Trizanovi, ktorému podľahol na body.

Klein utrpel v 20. profi zápase kariéry len tretiu porážku. Skončila jeho osemzápasová víťazná šnúra. V rozhovore pre šport.sk objasnil doteraz nepoznané okolnosti, ktoré sa pričinili na jeho prehre.

V samotnom zápase Klein utrel nepríjemné zranenie.

„Vykĺbil som si prst na nohe a potrhal priľahlé väzy. Na pozápasovej prehliadke mi doktor iba pozrel opuchnuté oko a opýtal sa, či ma bolí noha. Bol som taký na*ratý z prehry, že som mu podpísal, že mi nič nie je (smiech). Predpokladal som, že prst som si len narazil. Nešiel som ihneď na röntgen a medzitým opuchol natoľko, že mi ho nedokázali nahodiť späť bez operácie.”

No zranenie utrpel aj krátko pred duelom s Trizanom.

„Po návrate z kempu v USA som doma trénoval ešte necelý mesiac pred zápasom a trochu som to už prepaľoval. Tri týždne pred zápasom som sa dosť vážne zranil. Keby UFC o tom vedelo, nepustilo by ma do zápasu. Nevyhováram sa, bolo to moje rozhodnutie a vedel som, do čoho idem.”

Okrem fyzických problémov Kleina pred posledným vystúpením v UFC brzdili aj iné okolnosti.

„Stali sa veci, ktoré by sa nemali diať v príprave profesionálneho bojovníka. Taktiež ich nekonkretizujem. Počas zápasu som bol hlavou inde. Aj kvôli zraneniu som sa nesústredil na boj, ani som nepočúval svoj roh.”

Klein sa z prehry použil a avizuje niekoľko zmien. Bude brzdiť svoje obrovské tréningové nasadenie, začal spolupracovať aj s mentálnym koučom.

Najbližšie sa predstaví 16. októbra v súboji s Nateom Landwehrom, ktorý má bilanciu 14-4.