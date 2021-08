Útočník anglického futbalového klubu Manchester City Phil Foden vynechá kvôli zraneniu prvý mesiac novej sezóny.

"Stále to trochu bolí, je to veľká škoda, že sa to stalo tesne pred finále majstrovstiev Európy. Bola to naozaj smola, ale tvrdo pracujem v posilňovni. Dúfam, že sa vrátim čo najskôr," cituje slová 21-ročného hráča úradujúceho majstra internetový portál manchestereveningnews.co.uk.



Samotný Foden potvrdil, že nebude trénovať minimálne najbližšie tri týždne. Anglický reprezentant prišiel kvôli zraneniu nohy o finále EURO 2020 vo Wembley.