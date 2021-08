Kruh sa uzavrie? Chára sa možno vráti tam, kde to celé začalo

Slovenský obranca Zdeno Chára (44) je stále bez klubu. V pozícii voľného hráča sa stále nerozhodol, či pokračovať alebo nie. V zámorí špekulujú o možnom návrate tam, kde to celé začalo!

Slovenský obranca Zdeno Chára (44) je v súčasnosti v pozícii neobmedzeného voľného hráča. Krátko po uplynulom ročníku vyhlásil, že sa potrebuje porozprávať s rodinou a rozhodnúť sa, či bude pokračovať v kariére.

Je pravdepodobné, že bude hrať ďalej. Pretože v zámorskej profilige je o jeho služby záujem. Navyše má aj dostatočnú motiváciu, keďže v budúcej sezóne môže pokoriť rekord legendárneho Chrisa Cheliosa a stať sa obrancom s najvyšším počtom odohratých zápasov v histórii NHL.

„Z je na Slovensku a trávi čas s rodinou. Tvrdo trénuje a necháva si všetky možnosti otvorené. Nechce nič uponáhľať," cituje zámorský expert Pierre LeBrun Chárovho agenta Matta Keatora.

V zámorí sa špekuluje o tom, že by sa Chára mohol vrátiť tam, kde svoju úspešnú kariéru v NHL odštartoval - do New York Islanders. "Ostrovania" si vysokého zadáka vybrali v drafte 1996 v treťom kole. Chára za Islanders odohral prvé štyri sezóny svojej profiligovej kariéry.

Christian Arnold z nyihockeynow.com analyzuje, prečo by z pohľadu Islanders malo angažovanie Zdena Cháru zmysel.

„Bol by to výborný príbeh. Zdeno Chára by prišiel ukončiť svoju kariéru do tímu, ktorý ho draftoval. Hneď by sme ale mali pochopiť, že Chára by nebol v tomto prípade každodenným hráčom. Jeho rola by bola pozícia siedmeho obrancu alebo možno by nastupoval v tretej obrane, pretože v uplynulej sezóne dokázal odohrať tento typ minút vo Washingtone

Prináša tiež pomoc do oslabenia, ktoré bolo kľúčom k úspechu Islanders v uplynulej sezóne. Vo Washingtone bol kľúčovou súčasťou oslabení, ktorých ubránili 84 %, čo bolo piate najlepšie číslo v NHL. To samo o sebe musí byť atraktívne pre Islanders, ktorí by Cháru mohli získať na lacný jednoročný kontrakt."

Aj pre Cháru by mal presun do New Yorku význam. Návratom do Islanders by napísal úžasný príbeh, aké v Amerike milujú. Okrem toho túži určite ešte aspoň raz zdvihnúť nad hlavu Stanleyho pohár a v tíme, ktorý v posledných dvoch sezónach hral konferenčné finále by mal určite šancu.

Chára sa zvykne rozhodovať v poslednej chvíli. Stačí si spomenúť na vlaňajší rok, keď zmluvu s Washingtonom Capitals uzavrel týždeň pred začiatkom predsezónneho kempu.