Saganov budúci šéf prezradil detaily novej zmluvy: Zarábať bude o tretinu menej

Opäť v plnom nasadení! Cyklista Peter Sagan (31) sa v prvej polovici júla podrobil operácii kolena. Dnes už znova trénuje a sústredí sa na zvyšok svojho programu. Do konca roka bude ešte obliekať dres tímu BORA-Hansgrohe. V novej sezóne ho však už uvidíme vo farbách francúzskeho korporátu TotalEnergies, kde by mal poberať o 30 % nižší plat.

Sagan sa na sociálnych sieťach pochválil fotografiou z horského prostredia v Andorre, kde trénoval na horskom bicykli. „Veľmi si to tu užívam,“ napísal k fotke. Tourminátor má pred sebou ešte dôležitý záver sezóny. Absolvovať by mal blížiace sa MS (26. september), ale aj legendárne preteky Paríž - Roubaix (3. október). V novej sezóne ho však už uvidíme v nových farbách tímu TotalEnergies.

„Som hrdý na to, akú robotu sme odviedli. Musím vám povedať, že nie je pravda to, čo o Saganovi vravel šéf tímu Quick-Step Patrick Lefevere,“ vyjadril sa pre francúzske médiá šéf stajne TotalEnergies Jean-René Bernaudeau. „S Peťom sme podpísali dvojročný kontrakt s možnosťou predĺženia zmluvy o ďalšie dva roky. Viem, že Lefevere mal o neho veľký záujem. Bol sklamaný z toho, že sa mu ho nepodarilo podpísať. Osobne som nemal v pláne nejakým spôsobom redukovať Saganov plat, ale prezradím, že je asi o tridsať percent nižší ako suma, ktorá bola so Slovákom spájaná v Bore,“ dodal Bernaudeau, ktorý čelil zo strany verejnosti výhradám, či bol podpis trojnásobného majstra sveta tým správnym krokom. „Všetkým neprajníkom na to odpovedám, že áno. Pre náš tím to bola skvelá investícia. Iné tímy by mu určite ponúkli aj väčší plat. Peter však zdieľa s nami našu spoločnú víziu. Tímový projekt chce podporiť silou svojej osobnosti a bohatými skúsenosťami. Stále patrí k najlepším šprintérom v pelotóne,“ uzavrel Bernaudeau.

Tourminátorov výplatný deň

Odhadovaný plat v Bore: 5-6 miliónov eur ročne

Odhadovaný plat v TotalEnergies: 3,5-4 milióny eur ročne